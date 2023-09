[Deal du Jour] Ce dimanche 17 septembre 2023, les Parisiens vont pouvoir profiter de leur ville sans voitures. Pour cette 9ᵉ édition de la Journée « Paris Respire » la ville sera réservée aux circulations non polluantes. Les piétons pourront se promener l’esprit tranquille, et même profiter de 45 minutes de Vélib’ gratuites.

Comment profiter de l’offre gratuite à Vélib’ ?

Cette offre Vélib’, valable uniquement le dimanche 17 septembre 2023, vous donne droit à un trajet de 45 minutes en Vélib’ classique ou Vélib’ électrique. Pour en bénéficier, sélectionnez l’offre Ticket-V sur le site ou l’application Vélib’, ou depuis les bornes Vélib’.

Lors de votre commande, il suffit d’ajouter le code promo « JSV2023 » dans le récapitulatif, puis de valider le panier. La réduction se fait automatiquement. Notez que votre Ticket-V ne sera valable que ce dimanche 17 septembre 2023 entre 0 h et 23 h 59.

Sachez qu’au-delà de 45 minutes, chaque demi-heure supplémentaire vous sera facturée 1 € pour un Vélib’ mécanique et 2 € pour un Vélib’ électrique.

La carte de l’évènement // Source : Mairie de Paris

C’est quoi, cette journée « Paris Respire » ?

Ce dimanche 17 septembre 2023, de 11 h à 18 h, les Parisiens pourront profiter de leur ville sans voitures. Cet évènement concerne l’ensemble du territoire parisien, hors périphérique. Au cœur des 1ᵉʳ, 2ᵉ, 3ᵉ et 4ᵉ arrondissements, sur les Champs-Élysées et dans tous les quartiers, le dispositif « Paris Respire » invite les habitants de la ville à laisser leurs véhicules motorisés, scooter équivalent 125, motos et voitures électriques compris, le temps d’une journée. Seuls les vélos électriques, et leurs consœurs, les trottinettes électriques, pourront circuler.

Les Parisiens pourront emprunter les transports collectifs pour leurs déplacements, ou sortir en vélo mécanique, en rollers, ou avec tout moyen de locomotion non polluant. La sécurité reste de mise et assurez-vous de disposer d’un bon casque de vélo de ville ou les protections adéquates à votre moyen de locomotion. Vous retrouverez la carte officielle de la journée Paris Respire – Sans Voiture, ainsi que les modalités de la journée, sur le site officiel de l’évènement.

Plusieurs animations sont aussi prévues afin de rendre le moment plus festif, et d’accompagner les Journées Européennes du Patrimoine, organisées les 16 et 17 septembre.

Pour aller plus loin avec la mobilité propre

👉 Consultez notre comparatif des services de location de VAE en 2023

👉 Assurance vélo électrique : ce qu’il faut savoir avant de choisir

👉 On vous guide dans le choix d’un vélo électrique

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !