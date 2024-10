Lecture Zen Résumer l'article

Les abonnés Free se voient offrir un joli cadeau : 40 chaînes du bouquet Famille by Canal. De quoi avoir l’embarras du choix à l’approche de l’hiver.

Une jolie surprise a accueilli les abonnés Freebox : l’opérateur offre le bouquet Famille by Canal à ses abonnés. Une option offerte et sans engagement qu’il faut activer depuis son espace Free : voici comment l’activer.

40 chaînes gratuites pour les abonnés à Free

Si vous avez une Freebox Pop, Mini 4K, Révolution (sans TV by Canal), Révolution Light ou Crystal, vous pouvez accéder aux chaînes Famille by Canal gratuitement. Quant aux abonnés à la Freebox Révolution, Delta ou Ultra, ils en profitent déjà puisqu’ils ont l’option TV by Canal.

Free indique que les genres des chaînes sont variés : « séries inédites, documentaires, originaux, programmes jeunesses, musique et spectacles… » Dans le bouquet, on trouve notamment Disney Channel, National Geographic, AB1, Ushaïa TV ou encore Paris Première.

Les chaînes du pack Famille by Canal // Source : Free

En plus de ça, les abonnés ont accès à l’application myCanal : c’est l’application de Canal+ pour accéder aux chaînes en direct et en replay du bouquet, sur iOS, Android, et téléviseurs. Pour y accéder, vous devrez vous connecter avec vos identifiants Free en sélectionnant « Abonné à une offre TV by Canal ».

Comment activer l’option Free

Pour ce faire, il faut vous rendre dans votre espace Free sur navigateur. Dans le menu déroulant, cliquez sur « Télévision », puis sur « Famille by Canal ». C’est ensuite dans cette interface que vous pourrez activer l’option.

Comment souscrire à l’option Famille by Canal sur Freebox

Si vous avez un Player TV Crystal, mini 4K, Révolution ou Devialet, il faudra le redémarrer pour activer les chaînes. Cependant, si vous avez un Player TV Pop, une Apple TV 4K ou que vous utilisez l’application OQEE, rendez-vous dans votre « Profil », puis dans « Télévision » et cliquez sur « Rafraîchir les droits ».

Comment souscrire à l’option Famille by Canal sur Freebox // Source : Numerama

Et si jamais vous voulez résilier l’option, c’est possible : si vous avez un Player TV Crystal, mini 4K, Révolution ou Devialet, cela se passe dans la section « Gérer mon compte », puis dans « Gestion des abonnements » dans l’interface de votre Freebox.

Comment souscrire à l’option Famille by Canal sur Freebox // Source : Numerama

Et si vous avez un Player Pop, il est possible de désactiver l’option dans « Profil », puis « Abonnements et codes » et dans « Mes abonnements TV ».

Les chaînes offertes dans le bouquet Famille by Canal

En réalité, il y a 32 chaînes si l’on en croit le site de Free. Voici la liste complète :

Canal J (Canal 149) ;

Comedie+ (Canal 80) ;

Cstar Hits (Canal 259) ;

Disney Channel (Canal 49) ;

Disney Channel+1 (Canal 139) ;

Disney Junior (Canal 140) ;

Histoire TV (Canal 205) ;

La chaîne météo (Canal 230) ;

M6 Music (Canal 83) ;

MCM (Canal 87) ;

MTV (Canal 84) ;

Mangas (Canal 90) ;

Museum TV (Canal 213) ;

Nat Geo Wild (Canal 61) ;

National Geographic (Canal 60) ;

Novelas TV (Canal 58) ;

Olympia TV (Canal 79) ;

Paris Première (Canal 28) ;

Piwi (Canal 143) ;

Planète + (Canal 59) ;

Planète + Crime (Canal 200) ;

Planète+ Aventure (Canal 201) ;

Polar+ (Canal 55) ;

RFM TV (Canal 261) ;

SERIE CLUB (Canal 56) ;

Teletoon (Canal 150) ;

Teletoon +1 (Canal 151) ;

Teva (Canal 53) ;

Tiji (Canal 142) ;

Toute l’histoire (Canal 206) ;

TVBreizh (Canal 54) ;

Ushuaïa TV (Canal 204).

