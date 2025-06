Lecture Zen Résumer l'article

Les fournisseurs de VPN seront vraisemblablement les grands gagnants de la décision de trois gros sites pornographiques (Pornhub, RedTube et YouPorn) de quitter le marché français. Ces sites protestent ainsi contre les règles françaises de contrôle obligatoire de l’âge sous peine de blocage. D’ores et déjà, les recherches concernant les VPN sont en forte hausse.

Sauf coup de théâtre de dernière minute, c’est ce mercredi 4 juin 2025 que l’accès aux sites pornographiques Pornhub, YouPorn et RedTube va cesser en France. Non pas en raison d’une décision de justice ou administrative, qui obligerait les fournisseurs d’accès à Internet à bloquer les connexions des Françaises et des Français, mais d’un choix de ces sites.

En effet, l’entreprise Aylo, qui possède ces trois plateformes, a annoncé le 3 juin son intention de fermer ses accès à celles et ceux se connectant depuis l’Hexagone. Ce faisant, la société entend protester contre la politique française de vérification de l’âge des internautes, qui oblige les sites X à utiliser un système valable, et pas une simple déclaration sur l’honneur.

La France défend une politique durcie du contrôle de l’âge des internautes accédant à des sites pornographiques, avec risque de blocage pour les plateformes récalcitrantes. // Source : Numerama

En lieu et place des contenus pornographiques, les internautes français vont donc en principe tomber sur un message contestant l’approche de Paris sur le contrôle de l’âge – vers 11h30 ce matin, les sites n’étaient pas encore bloqués, a pu vérifier Numerama. Ce n’est pas la première fois que le géant du porno suit cette logique : aux États-Unis, il a bloqué les connexions depuis plusieurs États fédérés, comme le Texas.

« Bon débarras », « c’est inadmissible »

Côté français, les réactions politiques n’ont évidemment pas tardé face à un mouvement qui s’apparente à un début de bras de fer. Jean-Noël Barrot, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a lancé un « bon débarras » en apprenant la sortie de ces trois sites du marché français, parce qu’ils ne semblent pas vouloir se soumettre aux règles.

Le ministre, qui a porté le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, dans lequel figurent justement les dispositions relatives à ce contrôle de l’âge, en facilitant les procédures permettant de bloquer les sites X récalcitrants, a été rejoint par Clara Chappaz, la ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique.

Rappelant l’existence du mécanisme de double anonymat, elle a argué qu’il ne s’agit pas de « stigmatiser les adultes », mais de « protéger [les] enfants ». Elle a aussi rejeté les allusions d’Aylo : « Mentir quand on ne veut pas respecter la loi et prendre en otage, c’est inadmissible. » Et de conclure : « Si Aylo préfère sortir de France que d’appliquer [la] loi, libre à eux. »

En embuscade, les VPN peuvent sans doute se frotter les mains

À distance de ce bras de fer, il y a toutefois tout un secteur qui observe avec grand intérêt la disparition imminente de trois des plus gros sites X du web français : celui des fournisseurs de VPN. Car l’impossibilité pour les adultes de visionner des contenus pornographiques sur ces plateformes pourrait les amener à prendre un abonnement sur l’un de ces services.

Les VPN ont comme particularité de faire transiter la connexion de leurs clients par des serveurs intermédiaires. Or, ces derniers peuvent être positionnés n’importe où dans le monde. Ce faisant, cela masque aux yeux du site visité la provenance géographique réelle des internautes, puisqu’il ne voit que l’emplacement du serveur.

Le principe d’un VPN : passer par des serveurs intermédiaires qui peuvent être placés partout dans le monde, et simuler une connexion depuis une autre zone géographique. // Source : Numerama

Comme l’interdiction d’accès mis en place par Pornhub, RedTube et YouPorn va vraisemblablement se baser sur l’origine géographique des adresses IP des internautes, pour filtrer les connexions françaises, les services de VPN apparaissent comme une solution parfaite pour retrouver l’accès aux vidéos — moyennant l’achat d’un abonnement à tel ou tel VPN.

Bond des recherches VPN en France

Il est difficile d’anticiper le comportement qu’auront les internautes lorsque les connexions seront empêchées. Certains migreront peut-être tout simplement sur d’autres X, plus petits, ou passeront peut-être par des plateformes « grises », où les contenus pornographiques côtoient des contenus normaux — comme Reddit, Twitter, Discord ou bien Telegram.

On peut toutefois avoir une petite idée de ce qu’il risque de se passer, en constatant ce qui s’est produit dans d’autres régions du monde. Dans le cas du Texas, par exemple, on avait relevé une hausse des recherches VPN sur Google. Un phénomène d’ailleurs récurrent à chaque fois qu’un blocage large se déroule, comme en Italie lors du blocage de ChatGPT.

D’ailleurs, sur les recherches françaises autour du terme VPN, on peut relever une hausse un peu plus marquée des requêtes à la date du 3 juin — avec un plafond à 100 d’évolution de l’intérêt de cette recherche, qui est le score maximal qu’une recherche peut avoir.

Source : Capture d’écran

Le blocage du porno devient de facto un atout commercial supplémentaire pour les VPN, en plus des arguments habituels qui sont utilisés pour inciter à s’abonner : accéder aux catalogues étrangers des géants du streaming (un argument toutefois sensible, car cela revient à enfreindre les règles des sites de SVOD), protection de la vie privée ou contournement de la censure.

À ce stade, nous n’avons pas constaté de communication particulière de la part des principaux fournisseurs de VPN (NordVPN, CyberGhost, Proton, Surfshark, PureVPN, Mozilla ou encore VyprVPN) sur la décision de retrait de trois sites X du marché français. Mais peut-être n’auront-ils pas besoin de réagir pour laisser les internautes venir à eux.

C’était ce que montrait, par exemple, un tweet de Proton en début d’année, quand le service a constaté une hausse fulgurante des abonnements venant des États-Unis. Un bond provoqué par l’extension de l’interdiction d’accès de Pornhub aux USA dans les États fédérés qui exigent une vérification de l’âge des visiteurs.

