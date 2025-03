Lecture Zen Résumer l'article

Un VPN accessible gratuitement dans un navigateur web. C’est ce que proposent Proton et Vivaldi, qui viennent de s’associer pour inclure Proton VPN dans le navigateur des power users.

C’est une nouveauté qui pourrait bien réussir à faire gagner quelques points de parts de marché à Vivaldi. Le navigateur web, qui s’est toujours efforcé de séduire les technophiles, vient de conclure un partenariat avec l’entreprise suisse Proton. Objectif ? Intégrer son VPN maison (Proton VPN) directement dans son logiciel de navigation.

Vivaldi intègre par défaut Proton VPN

L’annonce, faite ce jeudi 27 mars, constitue une opportunité importante pour Vivaldi, qui globalement reste encore très anecdotique à l’échelle du web — difficile, en effet, d’exister face à un Google Chrome dominant (deux tiers du marché lui appartient). Il ne reste dès lors que des miettes pour les autres, y compris Safari (qui s’en tire le mieux), Edge ou Firefox et Opera.

Les détails du deal ne sont pas livrés, mais c’est un joli coup. Comme on le relevait dans notre test de Proton VPN, l’offre de Proton est l’une des plus solides du marché (vous pouvez voir les alternatives dans notre comparatif des meilleurs VPN en 2025). Elle bénéficie d’un accès gratuit (certes, plus limité), et jouit d’une excellente réputation.

Vivaldi, le navigateur des power users. // Source : Vivaldi

Il n’est évidemment pas nécessaire de passer par Vivaldi pour utiliser le VPN de Proton. La solution peut être utilisée à part, et qui plus est avec le navigateur web de son choix, via l’extension. Cependant, ce rapprochement apporte de la commodité d’emploi et une simplification en regroupant tout au même endroit.

L’avantage de Proton VPN est de proposer une utilisation gratuite, sans limite de bande passante, sans publicité et sans journalisation des activités. La gratuité est un vrai plus par rapport à des solutions rivales qui ne misent que des accès payants. En revanche, cela a un « coût » : l’éventail des options et des fonctions est beaucoup plus limité.

