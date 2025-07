Lecture Zen Résumer l'article

La Federal Communications Commission (FCC) s’apprête, lors d’un vote prévu début août 2025, à instaurer des mesures drastiques pour bannir toute technologie ou tout équipement chinois des câbles sous-marins reliant l’Amérique au reste du monde.

Les États-Unis s’apprêtent à franchir un cap inédit dans la guerre froide technologique qui les oppose à Pékin. Washington souhaite complètement exclure toute technologie ou entreprise chinoise des réseaux de câbles sous-marins reliant le pays au reste du monde.

Un projet très ambitieux qui nécessite d’abord d’être concrétisé sur le plan réglementaire. C’est en ce sens que la FCC, l’autorité de régulation des télécoms, prévoit d’instaurer de nouvelles règles strictes pour sécuriser ces infrastructures stratégiques.

Dans un communiqué publié le 16 juillet 2025, Brendan Carr, chairman de la FCC, justifie ces mesures auprès des acteurs du secteur. Selon le haut fonctionnaire, la sécurité nationale est en jeu : « Nous avons vu ces dernières années des infrastructures de câbles sous-marins menacées par des adversaires étrangers, comme la Chine. Nous prenons donc des mesures ici pour protéger nos câbles sous-marins contre la propriété, l’accès ainsi que les menaces cyber et physiques d’adversaires étrangers. »

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

« Les câbles sous-marins sont les héros méconnus des communications mondiales » // Brendan Carr, FCC

L’argument sécuritaire : espionnage, sabotage, et guerre de l’ombre

L’enjeu est critique pour les États-Unis qui estiment que les câbles sous-marins transportent 99 % du trafic internet mondial, et les inquiétudes ne sont pas infondées.

La vulnérabilité des câbles sous-marins face à des sabotages est régulièrement au cœur des préoccupations mondiales. Plusieurs incidents récents, comme celui des câbles sectionnés par des navires en mer Baltique, ont nourri les craintes d’opérations de déstabilisation orchestrées ou tolérées par la Chine ou la Russie.

À ces menaces s’ajoutent des soupçons anciens d’espionnage : la FCC considère comme inacceptable que des composants signés Huawei Marine Technologies, ZTE, China Telecom ou China Mobile soient présents dans le moindre segment d’un câble connectant le territoire américain.

Les contours et limites d’un projet colossal

Cette volonté de rupture s’inscrit donc dans une stratégie plus large : verrouiller tout accès à ces “adversaires étrangers” et renforcer la souveraineté numérique américaine.

La FCC prévoit d’instaurer une “présomption de refus” pour tout projet de construction, location ou exploitation de câbles par une entité sous contrôle d’un État étranger jugé hostile. Elle veut également interdire tout matériel provenant d’acteurs inscrits sur sa liste noire, sans publier pour l’instant la liste exhaustive des équipements concernés.

Pour contrebalancer le manque-à-gagner, et ne pas prendre de retard technologique, le texte prévoit également d’accélérer les procédures pour les projets portés par des partenaires “fiables”. « Alors que les États-Unis construisent des centres de données et d’autres infrastructures nécessaires pour dominer le secteur de l’IA et des technologies de nouvelle génération, ces câbles sont plus importants que jamais. », souligne Brendan Carr.

Le vote de la FCC est prévu pour le 7 août 2025 et si l’ambition de Washington est claire, sa mise en œuvre promet d’être tout sauf simple. Une précédente initiative, le “rip-and-replace” ordonné pour remplacer les équipements Huawei/ZTE dans les réseaux mobiles américains, peine toujours à aboutir, plus de 4 ans après sa mise en place. La faute à des financements insuffisants et de lourds obstacles logistiques.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama