Les données personnelles de salariés ainsi que des secrets de production ont été diffusés illégalement par deux employés de Tesla.

Tesla a déclaré une fuite d’informations concernant plus de 75 000 employés du constructeur d’automobiles électriques. L’entreprise a informé le procureur de l’État américain du Maine de cette violation de ses données le 18 août dernier. L’enquête interne a révélé que deux anciens employés avaient divulgué les informations personnelles à un journal économique allemand, Handelsblatt, peut-on lire dans le rapport.

« Deux anciens employés de Tesla ont détourné les informations en violation des politiques de Tesla en matière de sécurité informatique et de protection des données et les ont communiquées à un organe de presse », a écrit Steven Elentukh, responsable de la protection des données du groupe.

Le journal Handelsblatt a assuré à Tesla qu’il ne publierait pas ces informations et qu’il lui était « légalement interdit de les utiliser de manière inappropriée » précise la note publiée par le constructeur.

Handelsblatt a en revanche rapporté en mai dernier que Tesla avait été victime d’une violation « massive » de données, les fichiers contenaient des plaintes de clients concernant leurs voitures, selon le média allemand.

Tesla doit régulièrement se confronter à des plaintes après des accidents survenus en conduite autonome. // Source : Capture vidéo live Tesla

Ces « Tesla Files » contiennent 100 gigaoctets de données confidentielles. Il y a des informations personnelles sur les employés (noms, adresses, numéros de téléphone, les dossiers d’employeurs), des secrets de production ainsi que des plaintes au sujet des fonctions de conduite autonome. Selon Handelsblatt, le numéro de sécurité sociale d’Elon Musk figurait également dans la fuite.

De violations de données récurrentes en interne

Tesla a engagé des poursuites contre les employés prétendument responsables de la violation de données, L’entreprise a obtenu dans la foulée des décisions de justice interdisant aux anciens employés d’utiliser, d’accéder ou de diffuser les données, sous peine de sanctions pénales.

Cet incident n’est pas le premier à remettre en cause la sécurité d’informations chez Tesla. En avril dernier, Reuters a révélé que des employés de Tesla avaient partagé des images sensibles enregistrées par des voitures de clients. Entre 2019 et 2022, ces salariés ont partagé des images et des vidéos enregistrées sur les caméras des voitures. Les employés s’en servaient pour réaliser des memes.

