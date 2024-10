Lecture Zen Résumer l'article

L’auto-école en ligne Ornikar a été touchée par une cyberattaque. Des pirates ont mis en ligne des données sur un forum de cybercriminels.

Ornikar est la dernière victime de cyberattaque dans une période déjà bien chargée. L’auto-école en ligne, leader du marché, a confirmé ce 24 octobre auprès de ses inscrits avoir subi une fuite de données, conformément aux règles de la CNIL. L’entreprise indique que des noms, prénoms, adresse mail et adresses postales ont été dérobées.

Le mail envoyé aux clients de Ornikar. // Source : Numerama

Deux cybercriminels ont revendiqué la cyberattaque sur un célèbre forum de hackers. Dans leur annonce, les pirates ont mis en ligne un échantillon de données, exposant déjà les informations de quelques centaines d’utilisateurs. Selon les malfaiteurs, la base de données complète comprendrait les informations de 4,2 millions d’utilisateurs. Les mots de passe et les données bancaires ne seraient pas concernés.

Le post des cybercriminels sur un forum. // Source : Numerama

Que faire si vous êtes concernés par la cyberattaque contre Ornikar

Les personnes concernées par cette fuite doivent se montrer particulièrement vigilante quant aux tentatives de phishing et d’usurpation d’identité. Assurez-vous de toujours vérifier l’adresse e-mail du destinataire et le nom de domaine du site. Si vous avez le moindre doute, il est préférable de ne pas cliquer et de contacter directement l’expéditeur présumé par téléphone ou en vous connectant à votre compte via les méthodes habituelles.

Méfiez-vous d’abord des messages usurpant l’identité d’un service d’auto-école ou d’un établissement bancaire durant les prochains mois. De manière générale, les hackers peuvent parfaitement se faire passer pour n’importe quel service bancaire s’ils savent que vous êtes à la recherche d’un crédit ou de financement.

