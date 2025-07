Lecture Zen Résumer l'article

Le 21 juin 2025, un joueur de basket-ball russe est arrêté à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Accusé d’avoir servi de négociateur pour un groupe de ransomware, il est actuellement détenu dans un centre de rétention et risque l’extradition vers les États-Unis.

Daniil Kasatkin, ex-meneur de jeu du MBA Moscow en première division du championnat de basket russe, serait-il également un cybercriminel ? C’est en tout cas ce que pensent les autorités américaines.

Selon des informations de l’AFP, reprises par de nombreux médias, l’homme de 26 ans a été arrêté à l’aéroport Charles de Gaulle le 21 juin, alors qu’il venait d’atterrir avec sa fiancée. Détenu en attendant une possible extradition vers les États-Unis, il est accusé outre-atlantique de « complot en vue de commettre une fraude informatique » et de « conspiration pour fraude informatique ».

Kasatkin est soupçonné d’avoir fait partie d’un groupe de ransomware actif entre 2020 et 2022. Non nommé, l’organisation aurait été à l’origine de plus de 900 attaques, dont deux contre des agences fédérales américaines.

Daniil Kasatkin n’est plus sous contrat avec le club du Moscow MBA depuis le 3 juillet 2025

Une affaire cybercriminelle

Détenu depuis plusieurs semaines, Kasatkin est dans l’attente d’une décision. Lui qui a brièvement joué à l’université de Penn State aux Etats-Unis, n’est plus sous contrat avec son club moscovite depuis le 3 juillet.

Son avocat français jure de son innocence, et assure que l’ordinateur que possède son client est d’occasion : « Il est nul en informatique et ne sait même pas installer une application. Il n’a rien touché à l’ordinateur : soit il a été piraté, soit le pirate le lui a vendu pour agir sous l’identité d’une autre personne. » a déclaré Me Frédéric Bélot, à l’AFP.

Un autre de ses avocats, a confié à des médias russes que le joueur était accusé d’être négociateur pour un groupe de ransomware, mais qu’il avait « un alibi en béton ». Il déplore également la lenteur des autorités françaises à vérifier les preuves contre son client.

Une affaire diplomatique

Dans un contexte ultra-tendu avec la guerre en Ukraine, l’affaire cybercriminelle a rapidement pris une tournure diplomatique.

L’ambassade de Russie en France s’est plainte publiquement jeudi, assurant que les autorités françaises empêchaient toute rencontre avec Kasatkin.

Au moment de la rédaction de cet article, le 11 juillet 2025, les autorités américaines n’ont publié aucune déclaration ni preuve des crimes reprochés, et le Département de la Justice n’a pas fait de commentaire. Aucune information non plus sur les peines encourues par le basketteur s’il venait à être extradé vers les États-Unis.

