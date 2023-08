Suite à une enquête réalisée par Reuters, plusieurs clients de la marque ont décidé de poursuivre Tesla pour publicité mensongère concernant l’autonomie estimée de ses véhicules électriques.

C’est reparti pour un tour ! Tesla est encore une fois poursuivi dans le cadre d’un projet de recours collectif pour des allégations publicitaires trompeuses. Trois plaintes ont déjà été déposées au tribunal fédéral de Californie contre le constructeur, à la suite d’un article publié sur Reuters le 27 juillet 2023. Si la plainte devient un recours collectif, elle pourra représenter alors « toutes les personnes en Californie qui ont acheté un nouveau véhicule Tesla Model 3, Model S, Model Y et Model X ».

Ce n’est pas la première fois que les révélations de Reuters entraînent des dépôts de plainte de la part de clients de la marque. Au mois d’avril dernier, plusieurs clients ont attaqué Tesla suite à un article révélant que des employés de Tesla avaient accès aux caméras des voitures et qu’ils ne respectaient pas la vie privée des clients de la marque. Cette fois, c’est le sujet assez sensible de l’autonomie des véhicules qui est en cause.

Ce qui est reproché à Tesla

L’enquête Reuters de fin juillet a mis en lumière plusieurs éléments jugés tendancieux :

Tesla utilise une formule d’homologation EPA (norme américaine) plus favorable que réaliste, à la différence d’autres constructeurs,

Tesla embellit l’autonomie annoncée sur le compteur lorsque la batterie est pleine, puis l’autonomie réelle devient plus fiable quand la batterie se vide,

Une équipe de « diversion » aurait eu pour mission de décourager les clients se plaignant de l’autonomie d’aller à l’atelier.

Tesla sur les longues distances américaines // Source : Tesla

L’action en justice stipule ce qui suit : « Si Tesla avait annoncé honnêtement l’autonomie de ses véhicules électriques, les consommateurs n’auraient pas acheté de véhicules Tesla ou les auraient payés beaucoup moins cher. » Pour ces clients, Tesla a manqué aux garanties des véhicules et s’est livré à une fraude et à une concurrence déloyale. Ils demandent des dommages et intérêts de la part du constructeur pour les avoir trompés.

Si les révélations concernant l’équipe de diversion sont vraies, plusieurs milliers de clients lésés ont certainement des griefs contre Tesla à ce propos. Il est facile d’imaginer que d’autres plaignants pourraient rapidement se joindre à l’action collective pour donner du poids à l’initiative. Pour autant, il n’est pas dit qu’un procès leur donne raison. Tesla a déjà remporté plusieurs des procès intentés contre l’entreprise, notamment par rapport à la conduite autonome et à certains accidents meurtriers.

Autonomie homologuée, autonomie affichée au compteur et autonomie réelle

La question de l’autonomie des voitures électriques est un véritable serpent de mer. Il est d’ailleurs très compliqué en tant que journaliste spécialisé de se montrer pédagogue et juste en abordant le sujet.

Entre les autonomies obtenues par le cycle d’homologation, celles affichées sur la voiture et celles constatées sur la route, il y a parfois tout un monde. Or les clients novices, au moment d’acheter leur première voiture électrique, se fient à ce que le constructeur communique : les données d’homologation WLTP en Europe et EPA aux USA. Ces données d’homologation sont des données relativement favorables, même si certains constructeurs ont des résultats très proches entre homologation et usage réelle.

C’est à ce niveau-là que l’excès d’optimisme de Tesla agace et déplait aux clients qui se sentent lésés. Il n’est pour l’heure pas démontré que les manipulations sont réelles. Véritable fraude ou simple optimisation des règles établies, la justice américaine tranchera. La Corée du Sud a, elle, déjà rendu un verdict sur le sujet fin 2022, Tesla s’est vu infligé dans le pays une amende de 2 millions d’euros pour publicité mensongère, ou du moins exagérée, des allégations présentes sur son site internet sur l’autonomie.

