Free annonce la disponibilité de l'application Netflix dans sa Freebox Révolution. Mais attention : l'accès au service de SVOD nécessite d'avoir un compte. Il n'est pas intégré au forfait du FAI.

Entre Free et Netflix, tout roule en ce moment. La preuve avec la dernière annonce de l’opérateur français : les ultimes obstacles qui empêchaient l’application de Netflix d’être disponible sur la Freebox Révolution ont été levés. Dans un communiqué paru le 17 décembre, le fournisseur d’accès à Internet annonce que le service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) américain est maintenant directement accessible sur la box du FAI.

L’arrivée de Netflix dans la Freebox Révolution ne veut pas dire que son catalogue est accessible gratuitement. Il est bien suggéré que seules les barrières techniques sont levées. Libre ensuite à l’internaute de prendre ou non un abonnement auprès du géant de la SVOD, au prix habituel (7,99, 11,99 ou 15,99 euros, selon la formule retenue). Free rappelle que l’option est résiliable à tout moment et sans engagement. Si un compte est déjà possédé, il suffit juste de s’identifier depuis la TV.

Rapprochement entre Free et Netflix

Le rapprochement entre Netflix et Free autour de la Freebox Révolution était déjà attendu depuis quelques semaines, puisque l’opérateur avait indiqué fin novembre que les clients de l’antique modem allaient aussi bientôt avoir droit à l’application Netflix. À ce moment-là Free annonçait déjà l’arrivée de l’application Netflix sur son autre box, la Freebox Mini 4K — là encore, Netflix n’est pas intégré « gratuitement » dans le forfait : l’abonné doit prendre l’option ou se connecter à son compte s’il en possède un.

L’arrivée de Netflix sur la Freebox Mini 4K et la Freebox Révolution constitue une bonne nouvelle pour les clients de l’opérateur, puisqu’ils disposent désormais d’une option de plus pour profiter du service de SVOD — qui plus est, de façon fort simple depuis leur téléviseur. Mais bien sûr, ce rapprochement reste moins spectaculaire que ce qui a été prévu avec la Freebox Delta : en effet, le forfait Netflix est directement inclus dans la box du fournisseur d’accès à Internet.

De toute évidence, les rapports entre les deux entreprises connaissent une dynamique très positive, qui détonne avec les relations plus conflictuelles qui ont été observées par le passé. On se souvient par exemple que Free est allé jusqu’au tribunal pour contester la façon dont certaines mesures sont effectuées pour évaluer les débits moyens des FAI et calculés chaque mois par Netflix, nourrissant l’opposition habituelle entre opérateurs et fournisseurs de contenus au sujet de la bande passante.

