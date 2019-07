Les soldes arrivent sur Amazon, pour deux journées très intenses avec des offres flash et des promotions à tout-va. De quoi ne plus savoir où donner de la tête. Voici nos conseils pour éviter de trop dépenser, ou de regretter certains achats.

Amazon Prime Day est l’un des jours les plus lucratifs pour la multinationale… au point où cette année, la plateforme d’e-commerce a décidé que cette période de soldes s’étendra sur 48 heures, les lundi 15 et mardi 16 juillet 2019.

Pendant deux jours, les clients abonnés à Amazon Prime auront accès à de nombreuses offres de produits en promotion, qui seront livrés selon les standards Amazon Prime (en un jour ouvré dans la mesure du possible).

Cela fait depuis 2015 que le géant tech organise cette immense journée de soldes. Mais cet événement peut aussi donner le tournis si vous n’avez pas l’habitude de fréquenter la plateforme pendant cette période de rush, où les sollicitations seront multiples.

Numerama vous donne ici quelques conseils de base pour consommer intelligemment, et profiter au mieux des deux Amazon Prime Days.

Comment y avoir accès ?

Amazon Prime Day n’est accessible que pour les abonnés et abonnées à Amazon Prime. Il s’agit de l’offre premium de la plateforme de e-commerce qui coûte 49 euros par an ou 5,99 euros par mois. À noter que si vous souscrivez maintenant, vous avez 30 jours d’essai gratuit et sans engagement.

L’abonnement Prime donne accès à plusieurs avantages notamment en terme de rapidité de livraison pour certains produits Amazon Prime, mais aussi à d’autres services comme Amazon Music (streaming musical) et Amazon Prime Video (SVOD), compris dans l’offre.

Quelles seront les offres ?

Il y aura trois types d’offres :

Les offres Prime Day : ce seront des produits mis en vente dès le lundi, qui devraient rester en promotion et en stock jusqu’au mardi soir.

: ce seront des produits mis en vente dès le lundi, qui devraient rester en promotion et en stock jusqu’au mardi soir. Les ventes flash : ce seront le même type d’offres, mais il y aura moins de stock, donc plus de risque que les produits partent vites

: ce seront le même type d’offres, mais il y aura moins de stock, donc plus de risque que les produits partent vites Les nouveautés Prime Day : ce ne sont pas des produits en solde, mais simplement des nouveautés que les fabricants vont sortir ce jour là, probablement pour profiter de l’engouement et de la hausse du trafic sur Amazon pendant ces 48 heures. Attention donc, il n’y aura pas de réduction concernant ces objets.

Quand faut-il se connecter ?

Les consommateurs les plus intenses seront connectés en permanence, le doigt aguerri pour rafraîchir la page d’accueil d’Amazon toutes les 5 minutes… mais vous n’êtes pas obligés d’aller jusque là.

Le plus intéressant est de se connecter le lundi à l’ouverture des Prime Days : vu que cela débute à minuit, vous pouvez soit veiller un peu tard, soit consulter la plateforme au réveil. Vous pouvez ensuite relancer quelques fois le site ou l’application Amazon dans la journée, mais on déconseille de le faire plus : les nouveautés ne seront pas si régulières.

Réitérez l’opération le mardi.

Identifiez vos besoins avant de vous lancer

Il est crucial de réfléchir en amont avant se laisser tenter par les Amazon Prime Days, au risque de finir avec un panier rempli de gadgets dont vous n’avez au final pas vraiment besoin. Pour cela, plusieurs astuces :

Identifiez vos besoins réels et utilisez la barre de recherche : un nouveau smartphone ? Des ampoules ? Un aspirateur que vous espérez enfin voir en soldes ? Tapez ces mots-clés en priorité dans la barre de recherche afin d’éviter de vous disperser.

: un nouveau smartphone ? Des ampoules ? Un aspirateur que vous espérez enfin voir en soldes ? Tapez ces mots-clés en priorité dans la barre de recherche afin d’éviter de vous disperser. Rendez-vous sur les rubriques d’Amazon : si vous savez que vous n’avez pas besoin d’électroménagers, fuyez la rubrique, car vous serez peut-être tentés par des objets que vous n’utiliserez peut-être jamais. À l’inverse, si vous cherchez quelque chose de précis, comme une montre, vous pouvez vous focaliser sur cette rubrique.

Savoir reconnaître les meilleures offres

Attention aux promotions, elles vous donnent parfois l’impression qu’un produit est intéressant, même lorsqu’il n’est pas de très bonne qualité, simplement parce qu’il n’est « pas cher ». Privilégiez toujours un objet dont vous avez connaissance de la qualité, quitte à mettre un peu plus d’argent, plutôt que d’acheter un autre un peu moins cher mais qui durera peu longtemps. Sur Numerama, nous avons de nombreux guides d’achat qui peuvent vous aiguiller.

À l’inverse, on vous encouragera toujours à privilégier un produit soldé un peu plus vieux mais de très bonne qualité, plutôt qu’un milieu de gamme. Par exemple, un iPhone XR à moins de 600 euros, même s’il est sorti en 2018, sera toujours plus intéressant qu’un milieu de gamme d’une autre marque à 550 euros.

Si vous ne savez pas où donner de la tête, Numerama effectue chaque année une sélection des produits Prime Day que la rédaction juge les plus intéressants, en fonction de leur qualité et leur prix. Nos confrères de Frandroid effectueront également une sélection très poussée des meilleurs bons plans Amazon Prime Day à voir par ici.

