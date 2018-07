Tim Sweeney, fondateur du studio Epic Games, a gagné beaucoup d'argent grâce à Fortnite. Beaucoup.

Le monde compte un nouveau milliardaire et il se prénomme Tim Sweeney. Ce stakhanoviste a fondé Epic Games en 1991 et, aujourd’hui, le studio vaut entre 5 et 8 milliards de dollars selon l’analyse financière de Bloomberg publiée le 24 juillet 2018. Des chiffres astronomiques s’expliquant par un seul produit : Fortnite.

« Tim Sweeney a fait de Fortnite un phénomène en faisant quelque chose qui paraît dingue : il l’a donné », commente l’article. Effectivement, c’est au moment où le jeu est passé free-to-play sous l’impulsion du mode Batte Royale inspiré de PUBG qu’il est devenu le succès que l’on connaît aujourd’hui.

Un génie doublé d’un business man

« Les gens le voient comme un génie technique, mais il est aussi un génie du business » : cet éloge est signé Mark Rein, vice-président d’Epic Games cité dans un entretien publié dans les colonnes de Kotaku en 2011. À l’époque, Fortnite n’existait pas encore, mais Epic Games avait déjà bien roulé sa bosse. Notamment en créant le moteur graphique Unreal Engine, qui a vraiment décollé en devenant gratuit (cela ne vous rappelle rien ?). « J’ai toujours été intéressé par les choses techniques, construisant des karts à partir de moteurs, de planches ou de pièces que je trouvais […]. Si vous étiez né cinq ans avant moi, vous deveniez un mécanicien. Si vous étiez né cinq ans après, vous étiez dans les ordinateurs », confiait l’intéressé à l’époque.

À la croisée des chemins, Tim Sweeney, né en 1970 dans le Maryland, a trouvé sa place en découvrant les jeux vidéo avant ses dix ans. Dans les salles d’arcade, puis avec une Atari 2600. Pour autant, il n’est jamais devenu un gros joueur et préférait découvrir comment la technologie fonctionnait. Une facette de sa personnalité qui ne l’empêche pas de gagner des milliers de dollars grâce à Fortnite. Des revenus colossaux imputables à un business model idéal, « Du côté des recettes, ils ont fait quelque chose d’assez unique, qui tient de cette notion d’exclusivité. Si vous voyez un joueur avec un costume léopard et qu’il n’est plus disponible dans le magasin, vous allez vous dire qu’il faudra se dépêcher de craquer la prochaine fois », indique Michael Pachter, analyste chez Wedbush Securities.

Grâce au génie et au flair de Tim Sweeney, Epic Games fait exploser sa capitalisation boursière. En 2012, quand Tencent a racheté 40 % du studio, il valait 825 millions de dollars au total. Aujourd’hui, une acquisition totale pourrait peser jusqu’à 14 milliards de dollars.