Tesla va renvoyer 9 % de sa masse salariale globale pour espérer être rentable d’ici la fin de l’année, a annoncé son PDG Elon Musk dans un tweet publié le 12 juin 2018. Cela correspond à plus de 4 000 emplois supprimés.

« Tesla a grossi rapidement au cours des dernières années, et à cause de cela, plusieurs rôles et fonctions ont été dupliqués. Même s’ils avaient du sens jadis, ces postes sont difficiles à justifier aujourd’hui », a précisé le milliardaire américain, également à la tête de SpaceX. Les employés concernés seront informés « dans la semaine » de leur renvoi.

