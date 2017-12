Julien Cadot - il y a 3 heures Tech

Un YouTubeur a trouvé un moyen d'ajouter un port jack au Google Home Mini. Cela demande un peu de maîtrise.

Le Google Home Mini est l’une des stars de cette fin d’année. La petite enceinte connectée de Google, qui se négocie pour moins de 60 € — et souvent offerte avec d’autres achats ces dernières semaines –, a tout de sa grande sœur que nous avons testée. Tout, sauf le son. Alors certes, l’une comme l’autre ne remplaceront pas un système Hi-Fi, mais il est vrai que l’enceinte plus imposante du Google Home permet d’écouter un peu de musique de manière confortable.

Si vous avez opté pour la version Mini de l’enceinte et que le son ne vous plaît pas, le YouTubeur spécialisé en détournements d’objets tech SnekTek vient de publier un petit guide pour ajouter un port jack qui agit comme une line out. Cela signifie que vous pourrez brancher d’autres enceintes sur le port jack ajouté et le son du Mini sera reproduit dans une qualité forcément meilleure. Pour cela, il faut évidemment faire quelques efforts : décoller le bas du Google Home Mini, ouvrir la bête, percer un trou et assembler l’électronique en plus de quelques soudures. Cela pourrait vous prendre un poil plus de temps que la vidéo en accéléré de SnekTek de 4 minutes, mais le jeu en vaut peut-être la chandelle.

L’alternative officielle proposée par Google est malheureusement onéreuse : le géant vous propose de connecter votre vieil ampli ou vos enceintes grâce à un Chromecast Audio, si elles ne sont pas compatibles avec la technologie Google Cast par défaut. Ces petits appareils coûtent tout de même 40 €, ce qui ajoute à la facture initiale.