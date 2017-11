Pour les amateurs d'informatique et d'électronique, voici une affaire à regarder de plus près : le Raspberry Pi Model 3 B passe à 25,50 euros sur GearBest avec le code promo : jdgOctAllez0.

Vous recherchez un cadeau à moins de 30 euros pour un passionné ou vous avez envie de vous faire la main en informatique ou en électronique ? Voici qui devrait vous intéresser : le Raspberry Pi 3 est disponible à 25,50 euros sur GearBest avec le code promo : jdgOctAllez0.

Le Raspberry Pi Model 3 B embarque un ARM Cortex-A53 quad-core cadencé à 1,2 GHz, 1 Go de mémoire, un GPU dual-core videocore IV et il est équipé du WiFi (802,11 b:g:n) et du Bluetooth 4.1. Il dispose de 4 ports USB 2.0, d’un port Micro USB 2,5A, d’un port HDMI, un RJ45, un jack 3,5 mm, de connecteurs pour écran tactile et APN et d’un lecteur de cartes Micro SD.

Il peut être utilisé de multiples manières comme en tant que console retrogaming DIY ou même en tant que boîtier Android TV. Une idée cadeau originale pour moins de 30 euros.

D’autres promotions assez intéressantes sont également disponibles : la Xiaomi Mi Box descend à 57 euros et le Xiaomi Note 4X est à 102 euros avec le code promo : OctAllezredmi4x.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.