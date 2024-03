[Deal du Jour] Si Final Fantasy XVI, sorti au mois de juin de l’année dernière, n’était pas le grand jeu attendu, il n’en reste pas moins un bon titre. Après s’être définitivement fait éclipser par le raz de marré Final Fantasy VII Rebirth, il débarque en promo chez La Fnac.

C’est quoi, la promotion sur Final Fantasy XVI ?

Final Fantasy XVI est vendu sur le PlayStation Store en version dématérialisée, au prix de 79,99 €. Il est en ce moment proposé sur PlayStation 5 en version physique au prix de 39,99 €.

C’est quoi Final Fantasy XVI ?

Final Fantasy XVI est un Action RPG développé et édité par Square Enix qui prend place dans le monde de Valisthéa. Chaque royaume de ce monde est lié à un cristal, puissante source de magie, et possède un émissaire détenteur d’une invocation appelée Primordial. Clive est chargé de protéger Joshua, son frère cadet et émissaire de l’invocation Phénix, tandis que des conflits entre les royaumes débutent.

Au fur et à mesure du jeu, les comparaisons avec Game of Thrones sont nombreuses. L’univers et les personnages font en effet penser à ceux de la saga de George R. R. Martin. Et même si Final Fantasy XVI se perd parfois en bavardages inutiles, la narration et l’histoire mise en place sont passionnants, aidé par une mise en scène généreuse. Moins classique dans son déroulé que Final Fantasy VII Rebirth, et pourtant plus convenu, cet opus est une belle aventure, si toutefois sa proposition vous convient.

Final Fantasy XVI propose de environments magnifiques // Source : Capture PS5

Est-ce que Final Fantasy XVI vaut le coup à moins de 40 € ?

C’est un très bon prix si vous aviez l’intention de le faire et que vous attendiez que son prix baisse. En dehors de l’histoire, Final Fantasy XVI laisse la part belle à l’action. Les combats, trop simples ou au contraire trop techniques, ne sont pas toujours bien dosés, malgré la simplicité du gameplay. L’amusement est tout de même au rendez-vous, malgré l’absence de composante RPG qui fait habituellement tout le charme des Final Fantasy.

Techniquement, le jeu fait honneur à la PS5. Le monde cloisonné du jeu et son aspect linéaire permettent aux équipes de Square-Enix de proposer des décors magnifiques, avec des éclairages maitrisés. Une aventure très différente de FF7 Rebirth en somme, mais qui mérite d’être jouée.

