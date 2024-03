[Deal du jour] Si vous comptiez faire un saut dans plusieurs pays d’Europe, la SNCF et Eurostar mettent en vente des billets à prix réduits pour de nombreuses destinations.

C’est quoi, cette promotion sur les billets de train pour l’Europe ?

Jusqu’à ce soir minuit, plusieurs milliers de billets pour l’Europe sont en vente sur le site SNCF Connect et Eurostar, à partir de 25 € par personne en classe Standard pour un aller simple. Ces billets sont utilisables pour un voyage du 13 mars au 23 mai 2024 pour les villes de Londres, Amsterdam, Bruxelles et Cologne.

Sachez toutefois que vous aurez un peu plus de chance de trouver des billets en passant directement par le site d’Eurostar.

Notez enfin que ces tarifs ne sont pas disponibles pour certains trajets et dates. Vous retrouverez les dates et les trajets concernés, ainsi que les conditions, sur la page dédiée du site d’Eurostar.

Est-ce que cette promotion sur les billets de train vaut le coup ?

Si vous aviez prévu de voyager dans l’une des quatre destinations proposées, alors cette offre tombe très bien. Et si vous n’aviez pas prévu d’y aller, c’est une excellente occasion. La disponibilité des billets à prix réduits varie en fonction des jours et des trains. Il faudra être flexible sur vos dates pour bénéficier des meilleurs prix. Si vous voyagez avec Eurostar, n’oubliez pas de vous enregistrer en ligne avant de monter à bord et de venir au moins une heure avant le départ du train.

Plus de chances de trouver des tarifs avatangeux sur le site d’Eurostar // Source : Eurostar

Niveau options, un billet Standard pour Londres vous permet d’emporter deux sacs ou valises et un petit bagage à main. Pour les autres destinations Eurostar, vous pouvez voyager au maximum avec deux bagages par voyageur. Notez qu’un montant de 30 € peut vous être demandé pour tout bagage supplémentaire. Enfin, le wifi est disponible gratuitement sur tous les trains et toutes les classes de voyage Eurostar.

