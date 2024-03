[Deal du jour] La gamme de téléviseurs 4K The One de Philips convient à tous les usages. Ce modèle 55 pouces en promotion propose une belle image et des performances adaptées pour le gaming, et s’accompagne de la technologie Ambilight.

C’est quoi, la promotion sur ce TV 4K de Philips ?

Le téléviseur Philips The One 55PUS8848, d’une taille de 55 pouces et avec Ambilight, est habituellement vendu 899,99 €. Il est actuellement proposé au prix de 749,99 € sur le site de La Fnac.

Et si vous êtes titulaires d’une carte Fnac en cours de validité, votre compte Fnac sera automatiquement crédité de 10 € tous les 100 € d’achats. L’offre est disponible jusqu’au dimanche 10 mars 23 h 59.

C’est quoi, ce téléviseur Philips 4K avec Ambilight ?

The One est un téléviseur de Philips qui offre une image 4K Ultra HD d’une résolution de 3 840 × 2160 pixels. Pas d’OLED ni de QLED ici, mais une simple dalle LED malgré tout d’excellente qualité. Elle s’accompagne de plus du Dolby Vision, du HDR 10 et du HDR 10+, qui permettent de bons contrastes et des noirs vraiment noirs. The One convient donc parfaitement pour regarder des films et des séries dans d’excellentes conditions. Les quelques faiblesses de la luminosité peuvent se pallier grâce aux préréglages calibrés qui aident à obtenir le meilleur de la dalle.

Vous pouvez brancher votre PlayStation 5 ou votre Xbox Series aux ports HDMI 2.1, et profiter d’un taux de rafraichissement de 120 Hz pour vos sessions gaming. La compatibilité avec l’AMD FreeSync fluidifie l’image, tandis que les modes ALLM et VRR réduisent la latence et empêchent les déchirures de l’image. The One est donc un téléviseur polyvalent, idéal autant pour le cinéma que pour les jeux vidéo. Dommage que ces enceintes soient légèrement en retrait. Une barre de son aidera à profiter du Dolby Atmos embarqué.

L’Ambilight peut simpement projeter une lumière d’ambiance // Source : Philips

Ce téléviseur Ambilight 4K est-il une bonne affaire ?

À moins de 750 €, c’est une bonne affaire pour un téléviseur polyvalent. En dehors des performances, Niveau immersion, la technologie Ambilight projette de la lumière sur vos murs derrière et autour de l’écran, grâce à un jeu de LED. La lumière projetée est raccord avec l’image et la prolonge autour du téléviseur. L’immersion est augmentée, notamment pour les jeux vidéo. Pour le cinéma, l’effet n’est pas spécialement intéressant et l’Ambilight sera surtout utilisé pour projeter une chouette lumière d’ambiance de la couleur et de l’intensité de votre choix. L’Ambilight est aussi désactivable.

Enfin, Android TV habille The One avec des menus simples et intuitifs. Les applications de SVOD classiques sont de la partie, ainsi que de nombreuses fonctionnalités.

