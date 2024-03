[Deal du jour] Sony possède une gamme de smartphones performants, mais souvent à un prix élevé. Le Xperia 5 V est un bon modèle et surtout un très bon photophone. Il est en ce moment 150 € moins cher sur Amazon.

C’est quoi, la promotion sur ce smartphone de Sony ?

Le Sony Xperia 5 V 128 Go est normalement vendu 999 €. Il est en ce moment proposé au prix de 849 € sur Amazon.

Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2024 pour le comparer avec d’autres modèles.

C’est quoi, ce smartphone de Sony ?

Le Xperia 5 V de Sony est un smartphone tout en longueur, avec des dimensions de 154 × 68 × 8,6 mm pour un poids de 182 g. Il n’est pas forcément adapté pour les plus petites mains, mais ses tranches plates et ses boutons bien placés offrent tout de même une bonne préhension. Les finitions sont excellentes et le smartphone bénéficie d’une certification IP68, peut résister à une chute dans l’eau.

Le Xperia 5 V embarque une dalle Oled de 6,1 pouces à la définition de 1080 × 2520 pixels et au taux de rafraîchissement variable entre 60 et 120 Hz. La luminosité est très bonne même en plein soleil, dommage cependant que l’écran soit sujet aux reflets. Niveau image, le contraste quasi infini et la bonne colorimétrie permettent de belles images nettes et détaillées. Sans égaler certains smartphones dans la même gamme de prix, le Xperia 5 V permet d’apprécier du contenu vidéo dans de bonnes conditions.

Est-ce que ce smartphone haut de gamme de Sony vaut le coup en promo ?

Moins de 850 €, cela reste tout de même un prix élevé, mais une bonne affaire pour un smartphone premium de qualité. Le Xperia 5 V embarque la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm ainsi que 8 Go de mémoire vive. Les performances sont clairement au rendez-vous, et le smartphone est à l’aise partout. Il est parfaitement adapté pour les jeux vidéo et permet de faire tourner la plupart des titres dans d’excellentes conditions.

C’est aussi sur son bloc photo que Sony se démarque. Le Xperia 5 V permet de prendre des photos de grande qualité, avec un bon piqué et un niveau de détail élevé. La luminosité, le contraste et la colorimétrie sont parfaits et l’ensemble des photos sont parfaitement exploitables. Le smartphone de Sony peut aussi filmer jusqu’en 4K à 120 i/s. Enfin, l’autonomie d’un peu plus de 20 h permet une bonne journée d’utilisation sans passer par la case recharge.

