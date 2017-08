On reparle de l'éventuelle arrivée de la réalité virtuelle sur Nintendo Switch, grâce à une découverte effectuée dans le code de l'OS de la console hybride.

La réalité virtuelle ne décolle pas comme certains l’espéraient mais la technologie demeure une incroyable source de fascination doublée d’un marché que les constructeurs veulent percer au regard des opportunités. Si Microsoft reste prudent avec la Xbox One, Sony a déjà pris le pli avec le PlayStation VR, exclusif à la PlayStation 4. Et Nintendo dans tout ça ? Eh bien le géant nippon pourrait à son tour s’y mettre à en croire une récente découverte de Cody Brocious, consultant en sécurité chez Optiv.

Just found this while looking at IPC interfaces on the Switch. Iiiiinteresting ! #reswitched pic.twitter.com/J3QoKrJWKN — Cody Brocious (@daeken) August 27, 2017

Illusoire

L’intéressé s’est donc amusé à fouiller le code de l’OS de la Nintendo Switch, l’occasion pour lui de trouver deux lignes intéressantes dans les interfaces IPC : IsVrModeEnabled et SetVrModeEnabled, les lettres V et R renvoyant probablement à Virtual Reality, soit réalité virtuelle en bon français. L’autre hypothèse s’articulerait autour d’une fonctionnalité d’enregistrement vidéo (video recording) via le bouton prenant des screenshots. Elle a été mentionnée par Nintendo mais a déjà été dénichée avec d’autres mots (GameplayRecording comme vu ici).

De toute évidence, on doute fortement de l’arrivée de la réalité virtuelle sur Nintendo Switch pour des raisons évidents de manque de puissance. Le Tegra personnalisé, développé par Nvidia, de la machine hybride aurait toutes les peines du monde à garantir une expérience confortable avec une résolution adéquate — c’était déjà le premier défaut du PSVR. Du moins dans sa configuration actuelle. On peut éventuellement imaginer l’utilisation d’un accessoire extérieur équipé d’un processeur dédié spécifiquement aux calculs VR. Mais cette solution tuerait la portabilité de la Switch, soit l’un de ses arguments principaux.

Ceci étant, cette trouvaille vient rappeler que Nintendo songerait bel et bien à la réalité virtuelle, ce qu’il n’a jamais caché ces derniers mois. Plus de vingt ans après l’échec du Virtual Boy, la firme au plombier pourrait bel et bien s’y remettre. Sur Switch ou ailleurs.