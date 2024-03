[Deal du jour] La Pixel Watch première du nom est sortie en 2022. Loin d’être la meilleure montre connectée du marché, elle vaut bien plus le coup lorsqu’elle perd presque la moitié de son prix initial.

C’est quoi, la promotion sur la Pixel Watch ?

La Google Pixel Watch est lancée fin 2022 au prix de 379 €. Le modèle Wi-Fi est en ce moment proposé au prix de 199 € sur Amazon.

C’est quoi, cette montre connectée ?

La Pixel Watch possède un design rond très élégant, couplé à de bonnes finitions. Le bracelet est confortable, mais le boîtier de 41 mm ne conviendra cependant pas forcément aux plus grands poignets. La montre reste discrète et plutôt sobre. Vous pourrez aussi personnaliser son aspect selon vos envies, avec un look sport ou un bracelet en cuir.

Sa dalle AMOLED d’une définition de 450 × 450 pixels et d’une densité de 320 ppp offre une bonne luminosité, idéale pour une utilisation en extérieur, même en plein soleil. La luminosité s’adapte en fonction de la lumière ambiante, pour une visibilité optimale. Dans l’ensemble, la montre est agréable à consulter et l’expérience utilisateur est correcte, si vous passez outre les ralentissements ou le temps de réponse de la montre. La puce Exynos 9110 est en effet un peu datée, mais fait toutefois le travail demandé.

La Pixel Watch est simple à configurer et utiliser // Source : Google

Est-ce que la Pixel Watch vaut le coup en promotion ?

Plein pot, ce n’est pas une bonne affaire. La Pixel Watch 2 est une meilleure montre, mais coûte encore 399 €. Si vous passez outre les défauts de la première Pixel Watch, moins de 200 € est un prix beaucoup plus intéressant. De nombreux capteurs mesurent votre santé ou vos entraînements sportifs. Les révélés peuvent parfois manquer de fiabilité, mais suffisent tout de même à avoir un œil sur sa fréquence cardiaque, ou à consulter le suivi GPS. La montre fonctionne avec 41 sports différents.

Niveau autonomie, la Pixel Watch tient environ 24 heures et se recharge complètement en 1 h 15. Une petite autonomie qui nécessite de la recharger tous les jours, donc.

