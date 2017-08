PriceMinister propose l'iPad 2017 en version 128 Go + Wi-Fi à 450 euros.

Vous avez envie de remplacer votre vieille tablette et d’en acquérir une nouvelle plus performante et avec une très bonne durée de vie ? L’iPad 2017 peut vous intéresser et ça tombe bien, il est en promotion sur PriceMinister.

L’iPad 2017 est une évolution mineure de l’iPad Air 2, il embarque un SoC A9 ainsi qu’un écran Retina avec une définition de 2 048 x 1 536 pixels qui dispose d’un « revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts ». Il tourne évidemment sous iOS 10 et sera mis à jour vers iOS 11 dès que celui-ci sera disponible, dans quelques semaines normalement.

Parfait pour profiter des services de SVoD comme Netflix ou Amazon Prime Vidéo, il sera également très performant pour naviguer sur Internet de façon fluide et pour jouer aux dernières créations vidéoludiques sur l’OS mobile de la marque à la pomme que vous pourrez accumuler sans compter grâce à ses 128 Go de stockage.

La cinquième itération de l’iPad en version 128 Go + Wi-Fi est disponible aujourd’hui à 450 euros sur PriceMinister au lieu de 509 euros habituellement sur l’Apple Store soit une réduction d’un peu plus de 10 %. Pas mal pour du Apple. Il s’agit du modèle Gris sidéral et il est, bien évidemment, compatible avec la garantie Apple 24 mois.