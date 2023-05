[Deal du Jour] Malgré la sortie de la 10e génération d’iPad l’année dernière, le modèle de 2021 vaut encore le coup aujourd’hui. Il reste toujours performant et bien plus abordable que les modèles plus récents, surtout avec une réduction.

C’est quoi, cette promotion sur l’iPad 9 ?

L’iPad 9 2021, version Wi-Fi 64 Go, modèle gris, est vendu sur le site officiel d’Apple au prix de 439 €. Il est actuellement proposé sur Ubaldi au prix de 349 €.

Le modèle argent est aussi en promotion au prix de 349 €.

C’est quoi, cette tablette d’Apple ?

Fidèle à son style, Apple propose une tablette au design toujours dans l’air du temps. Le fameux bouton d’accueil, disparu avec les derniers modèles, peut sembler obsolète, mais reste très pratique. L’iPad 9 possède un bel écran Retina de 10,2 pouces doté d’une résolution de 2 160 × 1 620 pixels. Ses dimensions de 17.41 × 0.75 × 20,06 cm et son poids de moins de 500 g le rendent agréable à tenir, même d’une seule main. La taille de l’écran est confortable pour la plupart des tâches, et la luminosité est excellente. Visionner du contenu ne posera donc aucun problème, même le soir à faible luminosité. La technologie True Tone se charge, en effet, d’adapter la luminosité et la température des couleurs à la lumière ambiante.

Niveau performances, le taux de rafraîchissement est malheureusement restreint à 60 Hz, mais n’empêche pas les sessions gaming. iPadOS 16 tourne parfaitement avec une navigation rapide et une interface ergonomique. L’audio est d’une qualité suffisante pour regarder des vidéos Youtube sur la chaîne Numerama par exemple. Si toutefois vous souhaitez vous lancer dans une série ou un film, appairer une enceinte externe semble une bonne solution pour profiter au mieux de vos contenus.

L’iPad 9 est une tablette polyvalente // Source : Apple

L’iPad 9 est-il une bonne affaire à ce prix, alors que l’iPad 10 existe ?

Vous ne trouverez pas d’iPad 10 à moins de 500 €. L’iPad 9 de 2021 au prix de 350 € est donc une bonne affaire. Surtout que le récent iPad 10 n’est pas forcément meilleur. Les écrans sont identiques, avec même moins de reflets sur l’iPad 9. Si vous comptez utiliser votre tablette pour un usage professionnel, ce n’est pas vraiment le modèle qui convient le mieux. Cependant, sachez qu’il est compatible avec le Smart Keyboard et l’Apple Pencil. Consultez notre guide des meilleurs iPad de 2023 pour vous faire une idée de la meilleure tablette d’Apple selon vos besoins.

De son côté, L’iPad 10 ne fonctionne qu’avec le clavier Magic Keyboard Folio, plus cher et beaucoup moins pratique. Il est de plus uniquement compatible avec l’Apple Pencil 1ère génération, un stylet qui se connecte en Lightning, alors que la tablette n’a pas de port Lightning et devra s’accompagner alors d’un adaptateur. L’iPad 9 à donc encore de beaux jours devant lui, surtout avec des promotions régulières. Enfin, il dispose d’une très bonne autonomie d’une dizaine d’heures environ, même dans le cas où vous regardez du contenu en streaming avec une bonne luminosité. La batterie se recharge en un peu moins de 3 h.

Pour aller plus loin avec l’iPad 9

