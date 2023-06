[Deal du jour] La dixième génération d’iPad offre une petite mise à jour bienvenue, dont un changement de design. Un coup de jeune appréciable pour une des tablettes les plus populaires du marché. En promotion, elle est bien plus intéressante.

C’est quoi, cette promotion sur l’iPad 10 ?

L’iPad 10 2022, version Wi-Fi 64 Go, est vendu sur le site officiel d’Apple au prix de 589 €. Il est en ce moment proposé sur Rakuten au prix de 469,99 €.

C’est quoi, cette tablette d’Apple ?

L’iPad 10 2022 est la dernière version de la tablette basique d’Apple. Pour cette nouvelle itération, Apple met fin aux bordures autour de l’écran, et supprime le désormais obsolète bouton Touch ID. Cela laisse plus de place à l’écran, et l’immersion est ainsi renforcée. Ses dimensions de 179.5 × 248.6 × 7 mm et son poids de 477 g en font un appareil toujours agréable à prendre en main. Il est doté d’un écran LCD de 10,9 pouces, pour une résolution de 1 640 × 2 360 pixels. Sans pour autant proposer le meilleur écran sur le marché des tablettes, l’iPad 10 offre tout de même une dalle à l’excellente luminosité et aux bons contrastes.

La taille et la qualité de l’écran sont parfaites pour visionner du contenu et surfer sur le web. La technologie True Tone permet une utilisation en soirée, sans risquer de vous fatiguer les yeux. Niveau performance, la puce A14 Bionic apporte la fluidité nécessaire pour faire tourner les applications et les jeux sans problème. Même si le taux de rafraîchissement de 60 Hz n’est pas le plus adapté pour les jeux vidéo, ces derniers tourneront tout de même correctement. Si vous êtes plus cinéma et séries, vous pourrez regarder du contenu sur vos plateformes de SVOD. L’audio est d’une bonne qualité et vous aurez la possibilité de coupler une enceinte externe pour une meilleure immersion.

L’interface est ergonomique et l’OS est fluide // Source : Numerama

L’iPad 10 est-il une bonne affaire à ce prix ?

L’iPad 10 de 2022 au prix de 469,99 € est une bonne affaire, mais peut-être pas le meilleur choix si votre budget est restreint. Son prédécesseur, l’iPad 9, est trouvable au prix de 349 €. Pour 120 € de moins, vous aurez sensiblement la même tablette, si son design maintenant révolu ne vous dérange pas. Comparez ces modèles avec les différents iPad sur le marché, dans notre guide des meilleures tablettes d’Apple. Pour un usage professionnel, sachez cependant que l’iPad 10 ne fonctionne qu’avec le clavier Magic Keyboard Folio, moins pratique et plus cher que le clavier classique. De même, seul l’Apple Pencil 1ère génération est compatible. Il se connecte en Lightning, alors que la tablette en est dépourvue, et vous demandera de passer par un adaptateur.

Toujours est-il que l’iPad 10 est une excellente tablette tactile pour une utilisation du quotidien, et pour toute la famille. Son autonomie est de plus d’une journée, dans le cas d’un usage intensif. Un usage plus modéré emmène l’autonomie à plusieurs jours. Le bloc de 20 W fourni permet à l’iPad 10 de retrouver 100 % de batterie en 2 heures. Notez que la tablette est à présent dotée d’une prise USB-C et peut donc accueillir un disque externe. Enfin, l’iPad 10 est compatible avec le Wi-Fi 6 ainsi que le Bluetooth 5.2.

