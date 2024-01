[Deal du Jour] L’iPad de 9ᵉ génération, qui date de 2021, est encore aujourd’hui une excellente tablette polyvalente. Elle est bien plus abordable durant les soldes et devient une des tablettes au meilleur rapport qualité prix.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des soldes d’hiver 2024

C’est quoi, cette promotion sur l’iPad 9 ?

L’iPad 9 2021, version Wi-Fi 64 Go, est vendu sur le site officiel d’Apple à partir de 439 €. Pour les soldes d’hiver, il est proposé sur le site de La Fnac au prix de 389 €.

Comparez cette tablette avec les différents iPad sur le marché, dans notre guide des meilleures tablettes d’Apple.

C’est quoi, cette tablette d’Apple ?

L’iPad 9 2021 est la tablette la plus simple d’Apple, et qui peut sembler datée au premier abord. Son bouton d’accueil, vestige du passé, paraît aujourd’hui obsolète. Le reste de son design n’a malgré tout pas pris une ride et ses dimensions de 17.41 × 0.75 × 20,06 cm pour un poids de moins de 500 g en font un appareil agréable à manipuler et doté d’une bonne prise en main.

Son écran Retina de 10,2 pouces à la résolution de 2 160 × 1 620 pixels est parfaitement adapté pour regarder du contenu sur vos plateformes de SVOD. La visibilité est excellente et la technologie True Tone permet d’adapter la luminosité et la température des couleurs à la lumière ambiante de votre pièce, idéal pour le soir. Niveau performances, le taux de rafraîchissement de 60 Hz n’est pas le plus élevé, mais jouer dans de bonnes conditions est tout de même possible. Enfin, l’audio est correct, mais une enceinte externe permet une meilleure immersion.

L’iPad 9 2021 possède un grand écran de 10,2 pouces // Source : Numerama

L’iPad 9 est-il une bonne affaire pendant les soldes ?

L’iPad 9 de 2021 est une excellente affaire à moins de 400 €. Le récent iPad 10 n’est pas spécialement une meilleure tablette, surtout avec des prix qui tournent autour de 500 €. Pour une utilisation quotidienne, principalement chez vous, l’iPad 9 est même à privilégier. Pour un usage professionnel toutefois, ce n’est pas le modèle qui convient le mieux, même si sa compatibilité avec le Smart Keyboard et l’Apple Pencil en fait une tablette polyvalente.

L’interface iPadOS 16 est ergonomique, et offre une navigation fluide. L’iPad 9 dispose de plus d’une très bonne autonomie d’une dizaine d’heures environ, dans le cas d’une utilisation normale. Comptez 3 h pour recharger complètement la batterie.

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Les accessoires gaming en promo durant les soldes

👉 Découvrez les meilleurs téléviseurs soldés dans notre sélection

👉 Nous avons sélectionné des PC soldés qui devraient vous plaire

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.