[Deal du jour] La dixième génération d’iPad date déjà de 2022. La tablette la plus classique de la gamme d’Apple est aussi l’une des plus populaires. Polyvalente et avec un excellent rapport qualité-prix, elle est encore plus intéressante avec une réduction de 140 €.

C’est quoi, cette promotion sur l’iPad 10 ?

L’iPad 10, version Wi-Fi 64 Go, est vendu sur le site officiel d’Apple au prix de 589 €, mais il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 449 €.

C’est quoi, cette tablette d’Apple ?

L’iPad 10 est la dernière tablette basique d’Apple en date. Cette version de 2022 est toujours dans l’air du temps, contrairement à l’iPad 9 qui a pris quelques rides. Ici, les bordures autour de l’écran sont réduites, et le désormais obsolète bouton Touch ID n’est plus. Les dimensions sont de 179.5 × 248.6 × 7 mm, et l’ardoise abrite un écran LCD de 10,9 pouces à la résolution de 1 640 × 2 360 pixels. La dalle est davantage mise en valeur dans cet iPad 10, et l’immersion est au rendez-vous.

L’iPad 10 possède une l’excellente luminosité et de bons contrastes. L’image est alors idéale pour regarder des films et des séries, allongé avec élégance, ou non, sur son canapé ou dans son lit. Pour celles et ceux qui l’utiliseraient surtout le soir, la technologie True Tone limite la fatigue des yeux. Niveau performance, la puce A14 Bionic permet une bonne fluidité dans l’interface, malgré un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Les joueuses et les joueurs trouveront leur compte avec cette tablette d’Apple, même si ce n’est pas le modèle le plus puissant pour faire tourner des jeux.

Est-ce que l’iPad 10 vaut le coup avec 140 € de réduction ?

À moins de 450 €, c’est une très bonne affaire et un investissement solide. Dans le cas d’une utilisation quotidienne pour regarder du contenu sur vos plateformes de SVOD, ou simplement surfer sur internet, la tablette vous durera plusieurs belles années. Pour un usage professionnel, sa compatibilité limitée au clavier Magic Keyboard Folio et à l’Apple Pencil première génération n’en fait pas le modèle le plus pratique. Il peut toutefois servir pour de la bureautique ou du dessin.

Niveau autonomie, comptez un peu plus d’une journée d’utilisation, même dans le cas d’un usage intensif. La tablette d’Apple pourra retrouver 100 % de sa batterie en 2 h. Enfin, l’iPad 10 est même doté d’une prise USB-C pour accueillir un disque externe.

