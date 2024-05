Les French Days sont l’occasion de réaliser de bonnes affaires. Jusque-là, rien de bien surprenant. Pour cette édition, Lenovo a toutefois décidé d’innover avec une solution originale qui fait baisser encore un peu plus le prix de ses PC portable : retirer Windows de l’équation.

Pour célébrer cette édition 2024 des French Days, Lenovo a décidé de lancer une série de promotions pour le moins intéressantes sur ses PC portables et ses périphériques, écrans en tête. L’occasion d’économiser jusqu’à 900 euros, selon les modèles et les configurations proposées.

Ces ristournes assez importantes ne sont pas uniquement dues au French Days. En effet, Lenovo a décidé d’alléger la facture de certains de ses modèles grâce à une astuce simple : vendre ses machines sans système d’exploitation.

Les offres Lenovo des French Days en bref :

ThinkBook : la valeur sûre pour le télétravail et les loisirs

Vous cherchez un ordinateur portable pour vous accompagner à la maison comme à l’extérieur, que ce soit pour le télétravail et vous détendre une fois le boulot terminé ? Le ThinkBook 16 G6 ABP de chez Lenovo a de solides atouts pour vous convaincre.

À commencer par son format qui assure un confort certain à l’utilisation, surtout pour de longues sessions de travail. Son écran IPS WUXGA de 16 pouces au ratio 16:10 associé à un traitement anti lumière bleue offre non seulement un bon espace de travail, mais permet aussi de réduire la fatigue visuelle. Au-delà du confort d’affichage, ce format 16 pouces permet aussi à ce ThinkBook d’arborer un clavier (doté d’un pavé numérique) aussi large qu’ergonomique.

Sous le capot, on retrouve une fiche technique sobre, mais efficace, constituée d’un processeur AMD Ryzen 5 7530U, d’un circuit graphique intégré AMD Radeon, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go pour héberger vos fichiers. Une connectique comprenant quatre ports USB, un port HDMI 2.1, un lecteur de carte 4-en-1 et un port Ethernet viennent compléter l’ensemble.

Pensé pour la productivité, le ThinkBook 16 G6 ABP possède aussi une webcam Full HD et un micro intégré qui inclut un système de filtration du bruit afin d’améliorer la qualité des appels. Un lecteur d’empreintes positionné sur le bouton de mise sous tension ainsi qu’un logiciel de reconnaissance faciale sont aussi présents, afin d’améliorer la sécurité de l’ordinateur et protéger la confidentialité de votre travail en toute circonstance.

Pour les French Days, Lenovo fait baisser le prix du ThinkBook 16 G6 ABP, sans OS, de 300 euros, ce qui le fait tomber à 599 euros.

ThinkPad : un PC robuste et puissant pour les professionnels

Avec la gamme ThinkPad, et en particulier le modèle P14s, Lenovo entend proposer des PC portables dédiés aux travailleurs les plus exigeants. C’est une véritable station de travail qu’il est possible d’emmener partout avec soi, y compris sur le terrain.

Pour arriver à ce résultat, le constructeur a misé sur une conception tout en robustesse. Ici, pas de fioritures : le châssis constitué de plastique dur va à l’essentiel pour assurer la résistance de l’ordinateur. Un choix payant, puisque ce PC a relevé haut la main les tests Mil-SPEC (norme du département de la défense des USA) ainsi que plus de 200 contrôles qualité en conditions extrêmes (température, poussière, eau, etc).

Afin d’accompagner les professionnels les plus exigeants, Lenovo a installé dans le ThinkPad 14S une fiche technique qui, là encore, mise sur la robustesse. C’est un processeur AMD Ryzen 7 Pro 7840U couplé à 16 Go de RAM en LPDDR5X qui viennent assurer le plus gros du travail, tandis qu’un processeur graphique intégré et un stockage de 512 Go viennent les suppléer. Côté écran, une dalle IPS de 14 pouces vient assurer l’affichage. Une configuration solide capable de gérer les applications gourmandes sans trop souffrir.

Le constructeur n’a pas non plus lésiné sur le volet sécurité de son appareil. Outre un capteur d’empreinte et un logiciel de reconnaissance faciale (comme sur le ThinkBook), le ThinkPad possède un module dTPM (Discrete Trusted Platform Module) qui permet de chiffrer les données sur le SSD.

Une webcam efficace ainsi que toute la connectique nécessaires sont aussi de la partie. Livré sans OS pour faire baisser la facture, ce PC bénéficie pour les French Days d’une réduction de 500 euros grâce au code FRENCHDAYS. Une combinaison qui le fait passer de 1 399 euros à 899 euros jusqu’au 7 mai.

IdeaPad Pro : bon affichage et performances sous la barre des 800 euros

Un ordinateur compact, performant et doté d’un affichage de haute volée : voilà en somme ce que propose Lenovo avec son IdeaPad Pro 5i. Cette machine polyvalente pourra accompagner son utilisateur aussi bien pour travailler que pour se détendre, et ne devrait pas renâcler à la tâche face à des applications un peu gourmandes, voire du jeu léger.

Pour assurer le volet performance de cette machine, Lenovo a misé sur un processeur Intel Core Ultra 5 125H, un processeur graphique intégré Intel Arc, 16 Go de RAM en LPDDR5X et un stockage de 512 Go.

Mais son véritable atout reste sans aucun doute son écran, une dalle IPS de 2,8K qui bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz ainsi que d’une couverture à 100 % du spectre sRGB. De quoi garantir un affichage fluide et précis, que ce soit en jeu ou pour des applications plus créatives (photo ou vidéo).

Habituellement proposé aux alentours de 1 099 euros, cet IdeaPad Pro 5i bénéficie actuellement d’une jolie réduction de 300 euros, qui fait dégringoler son prix à 799 euros. Comme le ThinkBook et le ThinkPad présentés plus haut, cet ordinateur est livré sans OS afin de réduire un peu plus la facture.

