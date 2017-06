Samsung vient de dévoiler le CHG90, un écran aux proportions astronomiques. Ses 49 pouces et son format 32:9 promettent une expérience de jeu particulièrement immersive.

Samsung vient d’ouvrir les précommandes de son écran flambant neuf et (démesurément) large, le CHG90. Ce moniteur incurvé se paye en effet le luxe de mesurer pas moins de 49 pouces, et d’avoir une résolution de 3 840 x 1 080 pixels ainsi qu’un format de 32:9 — là où la plupart des moniteurs Full HD qui équipent le grand public optent pour une résolution 1920 x 1080 et le 16:9.

Voici ses caractéristiques complètes :

47,4 x 15, x 20,7 pouces

résolution de 3840 x 1080 pixels

format 32:9

courbure de 1 800 R

Radeon FreeSync 2

HDR

Quantum Dot color

Black Equalizer

temps de réponse de 1 ms

144 Hz

ports USB 3.0

environ 15 kg

1 499,99 $ (soit 1 340 € environ)

Samsung espère satisfaire une clientèle de gamers avec ce produit, grâce à l’expérience immersive permise par son gigantisme. Mais les amateurs de jeux ne sont pas la seule clientèle que peut séduire Samsung avec son nouveau produit : le CHG90 peut aussi intéresser tous ceux qui ont l’habitude de travailler sur deux écrans — voire trois — en même temps. Ou encore, ceux pour qui Excel est un art de vivre.

Samsung commercialise également des modèles de 27 et 31,5 pouces utilisant également la technologie Quantum Dot Color. Avis aux amateurs moins fortunés.