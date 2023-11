[Deal du jour] La gamme Odyssey de Samsung propose des moniteurs conçus pour le gaming. L’écran Odyssey G5 de 27 pouces tombe en ce moment à moins de 300 €, grâce à une double promotion.

C’est quoi, la promotion sur cet écran gaming de Samsung ?

Le moniteur Samsung Odyssey G5 (S27CG510EU), d’une taille de 27 pouces, est normalement vendu 299,99 €. La Fnac le propose en ce moment au prix de 229,90 €. Une offre de remboursement de 30 € s’ajoute à cette promotion, et fait passer le prix du moniteur à 199,90 €.

C’est quoi ce moniteur de la gamme Samsung Odyssey ?

Ce moniteur Odyssey G5 est doté d’une dalle LED de 27 pouces pour une définition QHD de 2 560 × 1 440 pixels. La résolution est excellente, et s’accompagne d’une très bonne luminosité ainsi que de couleurs vives. L’ensemble est d’ailleurs un peu agressif, et un tour dans les menus sera nécessaire pour régler l’image, surtout si vous jouez dans une pièce peu éclairée. La technologie HDR10 augmente heureusement les contrastes dans les zones sombres, et limite les effets d’éblouissement dans les zones éclairées. L’image est ainsi mieux équilibrée, et la fatigue oculaire est réduite.

Bien que ce modèle possède un écran plat, contrairement aux écrans courbés de la gamme Odyssey, il offre un bon angle de vue grâce à ses bordures fines. Ce n’est clairement pas le meilleur moniteur pour se plonger corps et âme dans un jeu, mais il fait quand même un bon travail au niveau de l’immersion, avec des dimensions de 61,82 × 52,06 × 23,42 cm. Ses performances sont, de plus, très bonnes pour son prix, avec un temps de réponse de 1 ms et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. L’AMD FreeSync Premium présent synchronise votre carte graphique avec l’écran pour empêcher les lags et les déchirures d’image, et offrir une fluidité optimisée.

L’écran est orientable et pivotable // Source : Samsung

Est-ce que cet écran gamer de Samsung vaut le coup à moins de 200 € ?

Si vous cherchez un écran performant pour vos sessions de jeux, sans vouloir mettre un prix exorbitant, alors c’est une très bonne affaire. Le pied du moniteur est réglable en hauteur, et l’écran s’incline d’avant en arrière, sur les côtés, et peut même basculer en mode portrait.

Au niveau des connectiques, il s’accompagne de 2 ports HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4 et 1 port USB. L’Odyssey G5 ne possède pas de haut-parleurs intégrés, mais vous pourrez brancher un casque.

