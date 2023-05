[Deal du jour] Avec la gamme Odyssey, Samsung propose tout un tas de moniteurs taillés pour le gaming. Actuellement en promotion, cet écran gamer de 27 pouces de Samsung tombe à moins de 300 € sans négliger les performances.

C’est quoi, la promotion sur cet écran gamer de Samsung ?

Le moniteur Odyssey G50A de Samsung, d’une taille de 27 pouces, est normalement vendu autour 349 €. Amazon le propose en ce moment au prix de 299,90 €.

C’est quoi ce moniteur gaming de la gamme Samsung Odyssey ?

Ce moniteur Odyssey G5 est doté d’une dalle IPS de 27 pouces pour une définition QHD de 2 560 × 1 440 pixels. Une excellente résolution couplée à des couleurs riches et une très bonne luminosité. La luminosité peut même être un peu agressive, et il vous faudra aller dans les menus afin de l’adapter à vos habitudes, ou éviter de jouer dans une pièce peu éclairée. Le niveau de détails et le contraste sont excellents, surtout avec le HDR10. Ce dernier apporte un affichage plus dynamique et est utile pour limiter les effets d’éblouissement et éviter la fatigue oculaire.

Bien qu’il ne soit pas courbé comme d’autres modèles de la gamme, il offre un angle de vue étendue, en partie grâce à des bordures fines qui accentuent l’effet d’immersion. Son temps de réponse de 1 ms et à son taux de rafraîchissement de 165 Hz assure une très bonne fluidité. Le G50A est de plus compatible avec les technologies Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium. Ces dernières permettent d’optimiser la réactivité de l’écran et d’éviter les ralentissements ou l’effet de déchirements de l’image.

Le moniteur Odyssey G5 est réglable et inclinable // Source : Samsung

Est-ce que cet écran gaming de Samsung est une bonne affaire à moins de 300 € ?

À moins de 300 € c’est une bonne affaire, surtout si vous cherchez un écran suffisamment performant pour vos sessions gaming. Le pied du moniteur est réglable en hauteur et inclinable en avant ou en arrière. Vous aurez aussi la possibilité de le basculer en mode portrait. Niveau connectique, il s’accompagne d’un port HDMI 2.0, d’un port USB et d’un DisplayPort 1.2. Enfin, l’Odyssey G5 ne possède pas de haut-parleurs intégrés. Heureusement, une prise audio mini-jack est présente afin de brancher un casque.

