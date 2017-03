La conquête de l'espace est un sujet qui passionne. Et si la mise en pratique n'est pas pour tout de suite, les théories se multiplient pour estimer notre capacité à faire de l'Humanité une espèce multiplanétaire.

Mars est sûrement la planète la plus convoitée aujourd’hui dans le cadre d’une éventuelle colonisation humaine. Et s’il existait d’autres environnements et planètes favorables à la présence humaine ? Que dire par exemple de l’atmosphère de Vénus et de la surface de Titan ? Comment comprendre les démarches nécessaires pour planifier la conquête du système solaire ?

Toutes ces questions trouvent leur réponse dans notre série spéciale et spatiale, écrite par Guillaume Renouard.

Titan, la bonne élève ?

Titan a été présentée comme l’une des candidates pour la conquête de l’espace. Selon plusieurs astrophysiciens de la Nasa, son environnement est favorable au développement d’une colonie humaine, en possédant tout à la fois une atmosphère qui protège des rayons cosmiques et des ressources abondantes.

L’article est à lire ici !

La colonisation de Vénus frôle la science fiction

Qui a dit que l’on devait forcément coloniser les surfaces planétaires ? Des scientifiques affirment que l’homme pourrait construire des villes volantes à 50 km au-dessus de la surface de Vénus, car son atmosphère est à ce niveau très proche de celui de la Terre. Mais comment rendre possible ce projet futuriste ?

Rendez-vous ici pour en savoir plus !

Les robots : les vrais pionniers de la colonisation spatiale

Les projets de colonisation spatiale de la Nasa sont nombreux et souvent difficiles à réaliser. Comment l’agence pourrait-elle préparer au mieux ses futures missions ? Découvrez comment la Nasa utilise les robots pour mieux comprendre et explorer l’espace… et Mars.

Vous trouverez le reportage complet ici.

Vous pouvez retrouver tous nos longs formats sur cette page.