Les menstruations seraient-elles les grandes oubliées de la santé connectée ? Malgré une faible médiatisation, plusieurs applications proposent pourtant aux personnes réglées de suivre leur cycle menstruel sur leur smartphone. Voici les meilleures.

La santé est devenue un terrain de jeu privilégié pour les géants du web, avec la multiplication des outils connectés qui mesurent tout et n’importe quoi (et quelques fois de manière approximative). Parmi elles, se trouve une catégorie que nous n’avons pas encore eu l’occasion d’explorer sur Numerama et qui n’a étonnamment que peu de place dans les colonnes des sites spécialisés : les applications dédiées aux menstruations.

Ou plutôt, comme les surnomme avec une pointe d’amusement notre consœur Lucie Ronfaut du Figaro, les applications de la « MenstruTech ». La journaliste a ouvert le 14 mars dernier un thread sur son compte Twitter à ce sujet, invitant à s’interroger sur la façon dont les nouvelles technologies se sont emparées de ce marché.

Son initiative nous a interpellé, et donné envie d’explorer plus en avant ce sujet. C’est pourquoi nous vous proposons aujourd’hui un panorama d’applications gratuites à télécharger pour suivre votre cycle menstruel, ou celui de toute personne réglée qui partage votre vie, homme ou femme.

L’un de nos critères de sélection était d’éviter les applications véhiculant une forte pression sociale à la procréation des femmes. Cependant, force est de constater que la plupart des interfaces que nous avons trouvées, et donc retenues, affichaient un design très « girly » avec, au choix dans la liste suivante : un coloris largement dominé par le rose, des fleurs, des cœurs et même des chatons.

À noter également que la plupart des applications sélectionnées suivent toujours le même schéma au moment de la configuration initiale : en général, des informations comme la date des dernières règles, leur durée, le nombre de jours du cycle et la méthode contraceptive éventuellement utilisée font partie des premières questions posées.

Clue Clue, l’incontournable

Se créer un compte sur Clue est aussi naturel que d’avoir ses règles. Quelques minutes suffisent pour répondre à toutes les questions. Par ailleurs, on note que l’application demande rapidement si l’on est sujet au SPM, le syndrome pré-menstruel (caractérisé par des manifestations physiques et émotionnelles, qui peuvent subvenir quelques jours avant l’arrivée des règles).

En fonction de vos réponses à plusieurs questions — quelle est votre date de naissance, votre taille, votre poids, votre méthode de contraception –, Clue vous oriente vers des informations supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin. Par exemple, en sélectionnant la pilule, l’application nous demande si nous souhaitons connaître les effets sur la santé de ce contraceptif.

Chaque jour du calendrier peut être complété avec des informations diverses et variées, en fonction de critères présélectionnées dans les paramètres. Émotions, douleurs, peau, contraception, et même cheveux : à chaque catégorie correspond plusieurs vignettes, à cocher en fonction de votre situation.

Autre détail non négligeable, Clue ne part pas du principe qu’avoir vos règles fait nécessairement de vous une personne du genre féminin. Et cela se voit jusque dans l’orthographe : « Êtes vous satisfait⋅e de vos cheveux aujourd’hui ? », nous a ainsi interrogé l’application.

Vous pouvez télécharger Clue sur iOS ou Android.

Flo Flo Period Tracker, et ses graphiques ludiques

Avec son petit logo en forme de plume sur fond rose, Flo Period Tracker nous invite en premier lieu à indiquer si nous l’avons téléchargé pour tomber enceinte ou suivre le déroulement de notre cycle menstruel. Alors que nous avons coché la deuxième option, l’application nous affiche tout de même comme première information : « Ovulation dans sept jours ». Mais peut-être ne faut-il y voir que le fruit du hasard, lié à la date des dernières règles indiquée, et non une incitation à la procréation.

Le gros intérêt de Flo réside dans la possibilité de générer des graphiques à partir de nombreuses informations. Au choix, vous pourrez ainsi modéliser la durée de votre cycle, dresser l’analyse de vos symptômes, observer l’évolution de votre poids, de votre sommeil, de votre activité physique ou bien votre consommation d’eau.

Cependant, là où Flo pèche, c’est par son design. S’il est personnalisable, son utilisatrice ou utilisateur n’aura d’autre choix que d’opter pour des backgrounds rose layette, des fleurs, des dauphins ou des étoiles (ou carrément une image de bébé).

Les autres applications lui envieront par contre ces quelques fonctionnalités que nous n’avons trouvé nulle part ailleurs pendant nos recherches : sur Flo, il est en effet possible de mentionner des voyages éventuels, si l’on est sujet au stress, ou à des blessures et maladies éventuelles.

Vous pouvez télécharger Flo sur iOS ou Android.

Glow Glow, la bonne conseillère

Disponible uniquement dans la langue de Jane Austen, cette application diffère de ses consœurs au moment de la création du compte. En plus de demander si son utilisatrice est ici pour concevoir ou pas, Glow propose une case supplémentaire : « Male users ». Bon point pour cette option, qui n’exclue pas les hommes non menstrués de l’application.

Sur un calendrier horizontal à faire défiler, un petit conseil accompagne chaque jour où les règles sont prévues : « pamper yourself » (prenez soin de vous), « eat well » (mangez bien), « stay hydrated » (hydratez-vous) et « indulge yourself » (faîtes-vous plaisir) font ainsi partie des recommandations que Glow nous a faites en prévision des menstruations à venir.

L’application propose également de surveiller régulièrement nos sécrétions vaginales, offrant même une explication détaillée de la manière de procéder à cet examen. Au passage, nous avons donc appris à dire « cervical mucus » en anglais. Cela nous servira peut-être un jour, qui sait.

Un forum, baptisé Glow Community, permet d’échanger avec les autres membres. À nouveau, il sera difficile d’y prendre part si vous maîtrisez mal l’anglais.

Vous pouvez télécharger Glow sur iOS ou Android.

My Cycle Period My Cycle Period, la plus précise en matière de contraception

Un logo sobre en forme de cercle, avec un usage très limité du rose : vu de l’extérieur, on apprécie le minimalisme de l’application. Malheureusement, celui-ci tombe dans les oubliettes au moment où vous entrez sur My Cycle Period : un petit papillon battant frénétiquement des ailes nous attend dans un décors très girly. Tant pis.

Au moment de s’inscrire, il est intéressant de constater que l’application ne se limite pas au choix traditionnel des contraceptifs (pilule, stérilet, implant, préservatif), mais demande plus de détails, comme le type d’hormones que contient votre contraceptif oral, par exemple. Le problème, à nouveau, est que l’application n’est pas en français.

Comme les autres applications de notre podium à cinq marches, le calendrier de My Cycle Period peut être complété avec des informations comme la présence de crampes, de maux de tête ou d’un état général de fatigue. Nous y avons croisé un critère supplémentaire par rapport aux autres interfaces : ici, il est également possible de mentionner si les seins sont sensibles à certains moments du cycle.

Vous pouvez télécharger My Cycle Period sur iOS ou Android.

MPT Menstrual Period Tracker, la minimaliste

Menstrual Period Tracker est sans doute l’application la plus sobre de notre palmarès, et c’est ce qui fait à la fois son intérêt et sa limite. En effet, son calendrier au fond blanc (mais qui n’échappe pas non plus à quelques pointes de rose) n’est pas très attrayant, mais il a le mérite d’être clair et de permettre de retrouver toutes les infirmations essentielles au même endroit. Tout comme Flo, MPT peut créer des graphiques à partir des données que vous remplissez.

Malgré son minimalisme, cette application plaira peut-être à toutes celles (et tous ceux) qui ont jadis opté pour la bonne vielle méthode du carnet, et ses jours de menstruation marqués d’une croix. Par ailleurs, les allergiques au rose ont la possibilité de changer la couleur du calendrier en optant pour la version payante de l’application.

Vous pouvez télécharger Menstrual Period Tracker sur iOS.

