Vous avez créé un compte Snapchat il y a maintenant plusieurs années et vous ne vous y retrouvez plus dans ce que propose l’application ? Dans ce cas, peut-être est-il temps de supprimer son compte.

Vous avez fini par vous lasser de Snapchat ? L’application vous permet, si vous le désirez, de tourner définitivement la page en supprimant votre compte. Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, la procédure n’est pas homogène. Si vous avez un iPhone, tout peut se faire depuis l’application Snapchat. Mais si vous avez un smartphone Android, c’est différent.

Notez que si vous souhaitez changer votre nom d’utilisateur dans Snapchat, il n’y a pas besoin de tout supprimer pour repartir à zéro. L’outil de messagerie fournit des outils pour que vous puissiez afficher une nouvelle identité sans avoir à effectuer de complexes manipulations. Choisissez bien : le changement du nom d’utilisateur n’est permis qu’une fois par an.

Comment supprimer son compte Snapchat sur iOS

Lancez l’application Snapchat sur votre iPhone ;

Cliquez sur l’icône de votre portrait en haut à gauche de l’écran ;

Appuyez sur la roue crantée à en haut à droite ;

Rendez-vous à la rubrique « Actions sur le compte » ;

Choisissez « Supprimer le compte » ;

Suivez ensuite les étapes pour supprimer le compte Snapchat ;

Comment supprimer son compte Snapchat sur Android

Curieusement, Snapchat prévoit un parcours différent sur Android pour supprimer un compte. Vous devez passer par le site et non pas par l’application — peut-être qu’une future mise à jour corrigera cet écart afin d’uniformiser l’expérience d’utilisation. Cela étant, la manipulation reste simple. Vous pouvez la faire depuis un ordinateur ou même via le navigateur de votre téléphone.

Rendez-vous sur le site web de Snapchat ;

Inscrivez votre identifiant et votre mot de passe ;

Choisissez la ligne « Supprimer mon compte » ;

Confirmez en inscrivant votre mot de passe.

Bye bye Snpachat ! // Source : Capture d’écran

Pour désactiver son compte Snapchat

Snapchat ne fournit aucune option permettant de désactiver son compte. Si vous ne voulez plus utiliser l’application, mais que vous ne désirez pas tout supprimer pour autant, ne l’utilisez plus ou désinstallez-la de votre téléphone. Vous pourrez toujours re-télécharger Snapchat et retrouver votre compte ultérieurement. Cela peut être un bon entre-deux.

Le seul moment où votre compte est désactivé, c’est pendant la suppression. Dès que vous demandez l’effacement de votre compte, celui-ci est désactivé pour une période de 30 jours. Au bout de ce mois-ci, tout est alors effacé. Cette période de quatre semaines est une période de sécurité pour vous laisser le temps de changer d’avis, si jamais vous estimez que c’est finalement excessif.

La réactivation du compte Snapchat pendant ces 30 jours se fait en se connectant à son compte.