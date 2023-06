TousAntiCovid ne bougera plus : le projet est mis en pause. L’application restera fonctionnelle en l’état. En début d’année, le système de traçage des contacts avait déjà été arrêté.

C’est un message qui ressemble fort à un chant du cygne. L’application mobile TousAntiCovid, qui servait initialement au traçage des contacts (contact tracing) durant la pandémie de coronavirus, va se mettre « en pause » à compter du 30 juin 2023. C’est ce qu’annonce un message publié le 29 juin dans la rubrique « Actualités » de l’outil.

« Les objectifs initiaux de l’application ont été remplis », lit-on dans le message titré « C’est la fin d’un chapitre ». Les responsables notent que TousAntiCovid — dont le premier nom avait été StopCovid — devait contribuer à la campagne de contact tracing en France, en complément d’autres méthodes classiques (dont les enquêtes téléphoniques menées par l’Assurance Maladie).

Mais l’application ne s’est pas cantonnée au traçage des contacts. Elle a été enrichie au fil du temps, devenant aussi un outil de stockage des certificats sanitaires et des attestations de déplacement et un service de suivi des statistiques de l’épidémie. On y trouve aussi un portail d’actualités, un mémo des gestes barrières et un raccourci vers une carte pointant les lieux de vaccination.

L’application reste fonctionnelle

Concrètement, l’annonce de TousAntiCovid signifie l’arrêt du développement actif de l’application mobile — ce que confirme Lunabee Studio à BFM TV. Cela ne signifie absolument pas son retrait des boutiques d’applications pour iOS (App Store) et Android (Google Play). Le fonctionnement courant de TousAntiCovid perdure. Il n’y aura juste pas de nouvelle fonctionnalité.

« Vous pourrez toujours accéder à votre carnet et stocker vos certificats de test et / ou vaccination. Vous pourrez également toujours suivre les informations sur le covid-19 sur les sites du ministère de la Santé et de la Prévention, et de Santé publique France ». Les graphiques de suivi de l’épidémie sont, par exemple, toujours actualisés.

D’après les dernières remontées sur le terrain, synthétisées sur le site CovidTracker, le coronavirus est en recul net en France depuis des mois. On compte un peu plus de 4 400 cas positifs par jour, pour une trentaine d’admissions en soins critiques. 700 personnes s’y trouvent actuellement et on recense trente décès quotidiens. De façon générale, ces relevés sont en recul.

L’un des usages de l’application : scanner des codes QR. // Source : Melvyn Dadure pour Numerama

Le fameux indicateur R, qui signale le taux de reproduction du virus, est lui aussi loin sous la barre du 1. Lorsque cet indicateur est au-dessus de ce chiffre, la pandémie s’étend. En dessous, elle se résorbe. Au 31 mars, il était à 0,86. TousAntiCovid, au 24 juin 2023, ne signale aucun indicateur R au-dessus de 0,78. Quant aux tensions hospitalières, elles sont également très basses.

TousAntiCovid était déjà largement passé au second plan depuis des mois, même si les règles encadrant son fonctionnement avaient été prolongées régulièrement. Les mesures d’exception, prises au nom de la situation sanitaire, avaient été levées à l’été 2022, et le pass sanitaire, obligatoire pour accéder à certains lieux, a fini par être abandonné.

C’est toutefois en début d’année que le virage le plus notable a été pris, avec l’arrêt de la fonctionnalité principale de l’application : en janvier, le traçage des contacts a été désactivé. Les personnes positives au coronavirus ne peuvent plus se signaler avec ce dispositif. Il reste désormais à savoir jusqu’à quand TousAntiCovid restera actif.

