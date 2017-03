Comment ? Il n'y a pas de Console Virtuelle sur Switch ? Pas grave, la NES Classic Mini est désormais compatible avec les Joy-Con.

La Nintendo Switch n’a pas la fonctionnalité Console Virtuelle au lancement ? Qu’à cela ne tienne, le système D est là pour pallier ce genre d’absence. En effet, l’accessoiriste 9bitdo a mis à jour ses Retro Receivers afin de les rendre compatibles avec les manettes de la nouvelle console de Nintendo, ce qui inclut ses Joy-Con mais aussi le Pro Controller. De fait, il est maintenant possible de jouer à la Nintendo, la Super Nintendo et aussi la NES Classic Mini avec les pads de la Nintendo Switch.

You can now use Nintendo Switch Joy-Cons and Pro controller with your NES Classic. FW update at https://t.co/YRrVcZKTpF. pic.twitter.com/qkskX95eWB

— 8bitdo (@8bitdo) March 8, 2017