Chargeur sans fil, écran OLED bord à bord, reconnaissance faciale... on fait le point sur les caractéristiques potentielles du prochain modèle d'iPhone, particulièrement attendu pour les 10 ans du smartphone.

Chaque année, les fuites vont bon train autour du nouvel iPhone avant sa traditionnelle sortie automnale. Elles atteignent des sommets pour le prochain modèle, particulièrement attendu puisqu’il marquera les 10 ans du smartphone. Une date symbolique qu’Apple ne manquera pas de fêter avec un appareil qui pourrait marquer une vraie rupture avec ses prédécesseurs. À quelques mois de sa sortie, que sait-on pour l’instant de cet iPhone 8 ?

OLED bord à bord Un écran OLED bord à bord

Le changement le plus radical devrait résider dans le remplacement de ses traditionnels écrans LCD par des OLED bord à bord, qui offrent un meilleur contraste et consomment moins d’énergie.

Concrètement, les bordures disparaîtraient pour laisser toute sa place à un écran qui pourraient faire 5,8 pouces, qui intégrerait directement la reconnaissance par empreinte digitale (Touch ID), conformément à la volonté de Jony Ive, responsable du design au sein d’Apple. Les achats de millions d’écrans OLED par Apple à son rival Samsung ne sont pas passés inaperçus ces derniers mois et semblent confirmer cette nouvelle orientation.

Cette grande première entraînerait aussi la disparition de l’historique bouton « Home », qui est déjà devenu une surface capacitive à retour de force sur l’iPhone 7.

Recharge sans fil et corps en verre Corps en verre et recharge sans fil

Le corps en aluminium utilisé depuis l’iPhone 5 pourrait céder sa place à un corps en verre semblable à celui que l’on trouvait sur l’iPhone 4, encadré par de l’acier inoxydable — qui rappellerait alors l’iPhone 7 Jet Black.

L’arrivée d’Apple, la semaine dernière, au sein du Qi Wireless Power Consortium (WPC), le groupement d’industriels intéressés par cette technologie de recharge par induction donne quant à elle corps aux rumeurs évoquant l’adoption d’un chargeur sans fil pour l’iPhone 8, déjà utilisé par Samsung sur certains appareils comme le Galaxy S7 et de nombreux concurrents sous Android.

Apple recourt pour sa part à la technologie Qi sur son Apple Watch, qui se recharge à l’aide d’un palet à glisser sous le cadran de la montre. Mais la firme à la pomme a pour l’instant choisi de rendre ce chargeur exclusif à sa montre, alors que le Qi mise justement sur la compatibilité entre différentes marques pour assurer son adoption à grande échelle.

Reconnaissance faciale Scanner rétinien ou reconnaissance faciale ?

Le Touch ID pourrait s’accompagner d’un scanner rétinien, particulièrement utile pour permettre à l’entreprise de faciliter l’essor d’Apple Pay en sécurisant un peu plus ce moyen de paiement dématérialisé.

Selon certains spécialistes, Apple pourrait plus vraisemblablement miser sur de la reconnaissance faciale, même si celle-ci demande plus de temps et de moyens pour être déployée.

Notez que c’était catastrophique sur feu le Galaxy Note 7 et qu’un mot de passe qu’on ne peut pas changer n’est pas vraiment considéré comme un mot de passe fort.

Le prix L’iPhone le plus cher de l’histoire ?

Toutes ces nouveautés potentielles auraient un coût et le prix de l’iPhone 8 s’annonce déjà comme le plus élevé de l’histoire du produit. Il pourrait être vendu plus de 1 000 dollars (942 euros), dans la continuité des prix de l’iPhone 7 et de l’iPhone 7 Plus, qui avaient déjà mis la barre très haut — mais dont les modèles d’entrée de gamme restaient en dessous des 1 000 euros.

Pas de quoi effrayer le marché : ce sont les iPhone les plus chers qui sont, aujourd’hui, les plus vendus.