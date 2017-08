Le 12 septembre serait le jour choisi par Apple pour dévoiler son (ses) prochain(s) iPhone.

Voilà : le Wall Street Journal s’est procuré l’information que les fans attendaient. Le dévoilement du prochain iPhone — du moins la prochaine conférence de lancement de produits par Apple — est prévue pour le 12 septembre prochain.

Pour rappel, nous attendons de Cupertino pas moins trois nouveaux produits : un probable iPhone 8, haut de gamme, avec un écran OLED sans bord et toutes les caractéristiques qui se dévoilent avec plus ou moins de fiabilité ces dernières semaines ; et deux iPhone 7S, avec un petit et un grand modèle comme par le passé. Ces 7S devraient embarquer un dos en verre ainsi que le chargement sans fil.

La firme de Cupertino n’a pas encore communiqué aux analystes et journalistes la date fatidique, mais il semblerait que cela doit désormais une question de jours. À noter que le lancement suit logiquement la fin de l’IFA berlinois, où l’on attend par exemple le LG V30.