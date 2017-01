À en croire des accessoiristes tiers, la Nintendo Switch se rechargera via USB-C.

Durant le CES 2017 de Las Vegas, le constructeur Hyperkin a quelque peu coupé l’herbe sous le pied à Nintendo en dévoilant des accessoires pour la Switch. Encore bien mystérieuse, la console hybride de la firme nippone en dira plus — et même beaucoup plus — à son sujet à l’occasion d’une présentation prévue pour ce vendredi 13 janvier, à 5h du matin (heure française). Mais grâce à Hyperkin, nous apprenons un peu avant l’heure que la Switch a opté pour l’USB-C, format amené à remplacer l’USB classique et que tente d’imposer Apple avec sa nouvelle gamme de MacBook.

Bonjour USB-C

Hyperkin a donc conçu plusieurs câbles pour la Nintendo Switch et ils sont tous d’obédience USB-C, garantissant, en théorie, un rechargement rapide de la partie tablette. L’accessoiriste a également pensé à des protections pour ranger sa console en mode nomade : le classique protège-écran pour éviter les rayures, un étui rigide pour ne pas l’abimer lors d’un transport ou carrément un sac de voyage pour emmener le dock avec soi.

Au niveau des câbles à proprement parler, nous avons :

Un câble de chargement de 1,5 mètre en USB ;

Un câble secteur d’une longueur de 1,2 mètre ;

Un câble allume-cigare d’une longueur de 1,5 mètre (pour recharger sa Switch dans la voiture).

Gageons que Nintendo devrait officialiser cette spécificité en fin de semaine, ainsi que d’autres caractéristiques techniques essentielles. Dans tous les cas, Numerama donnera ses premières impressions sur la Nintendo Switch très bientôt, au sortir d’une prise en main.