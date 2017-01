« Juno », la sonde de la Nasa, a pris une photographie exceptionnelle de la plus grande planète de notre système solaire. On peut notamment voir un grand anticyclone nommé NN-LRS-1.

La Nasa a partagé cette formidable image de Jupiter prise par la JunoCam, l’appareil photographique installé dans sa sonde spatiale « Juno ». Cette dernière se trouvait à une distance de 16 600 kilomètres de la surface nuageuse de la planète, lorsqu’elle a pris le cliché.

L’image montre le grand vortex NN-LRS-1, plus communément nommé « Petite tâche rouge » (qui se trouve en bas à gauche). Étudié depuis 23 ans, il s’agit du troisième anticyclone ovale rouge le plus grand de Jupiter. Typiquement, les anticyclones appliquent une très forte pression atmosphérique en leur centre, en créant des vents qui se propagent à une échelle étendue. Ces derniers tournent dans le sens horaire s’ils se trouvent dans l’hémisphère Nord de la planète et dans le sens inverse dans l’hémisphère Sud.

Le projet JunoCam avait permis à ceux qui s’étaient inscrits sur le site homonyme de pouvoir voter entre le 19 et le 23 sur la direction de l’appareil photo de la sonde. Chaque compte avait droit à 3 votes qui ont été attribués aux différents lieux de la planète proposés par les scientifiques. La liste des gagnants comprend :

L’Ovale BA (le deuxième vortex le plus grand de Jupiter)

Le pôle Sud

Le pôle Nord

La tâche noire de Jupiter

Beaucoup d’autres anticyclones de la planète

Le prochain survol de la sonde sera effectué le 2 février, où elle s’approchera de Jupiter jusqu’à atteindre les 4 300 kilomètres de distance à 13h58 (heure de Paris). La sonde débutera son « safari planétaire » depuis le Pôle Nord. Ses images brutes seront publiées sur le site et pourront être traitées par le public.

La Nasa souligne qu’à chaque survol de Juno, il y aura une nouvelle session de vote, où seront montrés les lieux qui pourront être pris en photo.