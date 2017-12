Une excellente surprise a atterri sur l'App Store de l'iPad : Civilization VI, le meilleur jeu de stratégie 2016, en version complète, est désormais disponible.

Vous cherchez encore un cadeau de Noël ? Eh bien en voici un proposé par Take-Two Interactive, qui a confié un portage ambitieux à Aspyr Media : une version iPad de Civilization VI. On parle ici du jeu complet et pas simplement d’une adaptation au rabais. Naturellement, le prix s’en ressent : on peut essayer le titre de stratégie gratuitement pendant soixante tours puis il faudra payer 59,99 € pour tout débloquer (32,99 € jusqu’au 4 janvier). Une vraie prouesse quand on connaît la complexité et la richesse de Civilization VI, sacré meilleur jeu de stratégie en 2016 lors de la cérémonie des The Game Awards.

Un vrai jeu de stratégie

Plutôt très joli et fluide malgré un soupçon de pixellisation, Civilization VI s’offre une compatibilité 100 % tactile sur iPad (et ça fonctionne plutôt très bien avec l’intégration de gestes assez simples). Si vous êtes équipés d’un clavier, vous pourrez même en profiter et assigner des raccourcis (exemple : naviguer sur la carte avec les flèches). Comme sur PC. D’ailleurs, un bref passage par les options laisse entrevoir des possibilités de personnalisation assez poussées, signe que les développeurs n’ont rien laissé au hasard et ne trompe pas sur la marchandise. Ils ont même pensé à intégrer un mode multijoueur en local et divers didacticiels pour les néophytes.

Comme c’est un jeu gourmand, la description précise qu’il est nécessaire de posséder un iPad Air 2, un iPad 2017 ou un iPad Pro pour jouer à Civilization VI, pesant la bagatelle de 3,1 Go. Nos confrères de chez iGen ont testé le jeu sur iPad mini 4, indiquant qu’il tournait aussi mais avec quelques lacunes techniques (temps de chargement, plantage). On notera que l’extension Rise and Fall n’est pas incluse, bien que le menu principal indique qu’elle a été dévoilée, suggérant qu’elle pourrait s’inviter sur iPad dans le futur.