La saison Spider-Versus de Marvel Snap est lancée ce 6 juin 2023. Nouvelles cartes, nouveaux emplacements, nouveau passe de saison et nouvelles stratégies : voici toutes les informations à connaître avant de repartir à la conquête des rangs du jeu de cartes.

Ce 6 juin 2023 marque le lancement de la nouvelle saison de Marvel Snap. Nebula et Best Of des Gardiens laissent leur place à la saison Spider-Versus. Joueurs et joueuses perdent trois rangs au classement, comme c’est l’usage chaque nouvelle saison.

Le Season Pass Spider-Versus

La carte star de cette saison est Ghost-Spider, 2 d’énergie et 3 de puissance, avec un effet révélé qui déplace la dernière carte jouée sur cet emplacement.

Avec les autres nouvelles cartes à venir (cf. ci-dessous), on sent que l’équipe de développement du jeu a voulu mettre l’archétype mouvement à l’honneur. Et nul doute que toutes ces nouveautés vont permettre un peu de diversité dans ces decks, et qu’on verra sûrement autre chose que l’habituel Heimdall joué au dernier tour.

Ghost-Spider dans Marvel Snap. // Source : Marvel Snap

Les nouvelles cartes dans Marvel Snap

À côté de cette carte, disponible dès maintenant en passant Premium (pour une douzaine d’euros), ou plus tard quand elle intégrera les cartes du pool 5 à la prochaine saison, trois autres cartes arrivent progressivement dans le jeu.

Pour la première fois, deux d’entre elles intègrent directement le pool 4 (et ne coûtent donc « que » 3 000 jetons du collectionneur au lieu de 6 000 pour une carte du pool 5). Bonne nouvelle !

Silk (12 juin, pool 5) : quand une carte est jouée ici, Silk est déplacée vers un autre emplacement.

Silk dans Marvel Snap. // Source : Marvel Snap

Spider-Ham (19 juin, pool 4) : en effet révélé, transforme la carte au coût le plus élevé de la main de votre adversaire en cochon, tout en conservant sa puissance et son coût.

Spider-Ham dans Marvel Snap. // Source : Marvel Snap

Spider-Man 2099 (26 juin, pool 4) : la première fois que Spider-Man 2099 se déplace sur un emplacement, y détruit une carte ennemie.

Spider-Man 2099 dans Marvel Snap. // Source : Marvel Snap

Enfin, Nebula, star de la saison précédente, a elle aussi intégré les cartes du pool 5 aujourd’hui même.

Deux nouveaux emplacements font leur apparition dans Marvel Snap

Deux nouveaux emplacements vont également arriver dans le jeu au fur et à mesure.

Les nouveaux emplacements de Marvel Snap. // Source : Marvel Snap

Chez tante May (14 juin) : la première carte que vous jouez ici obtient +3 en puissance et se déplace.

(14 juin) : la première carte que vous jouez ici obtient +3 en puissance et se déplace. Grande toile (28 juin) : après chaque tour, une carte d’un joueur aléatoire est déplacée vers cet emplacement.

Enfin, en fin de saison arrivera un nouveau mode de jeu, le mode « Conquête », dans lequel il faudra affronter des adversaires les uns après les autres pour gagner diverses récompenses. Mais à la moindre défaite, on recommence à zéro. Une sorte de Jeu de la mort à la sauce Marvel.

