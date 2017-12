DICE a mis à jour Star Wars Battlefront II pour lancer la saison des Derniers Jedi. L'occasion de profiter de nouveaux contenus sans rien payer.

La sortie événementielle du film Les Derniers Jedi rime avec une grosse mise à jour pour Star Wars Battlefront II, qui fait enfin parler de lui positivement après être passé par tous les états après l’affaire des microtransactions jugées honteuses (et retirées par le studio). Le patch en question est d’autant plus bienvenu qu’il apporte du contenu gratuit, y compris des nouvelles missions pour le mode solo. DICE et Electronic Arts tiennent donc leurs promesses avec un simili DLC que l’on n’a pas besoin de payer.

Notes on Resurrection spoilers for The Last Jedi :

– If you're going into the film totally blind, play the DLC after the movie !

– If you've seen the trailers, you're all clear to enjoy Iden's new story !

– We do not spoil The Last Jedi's story in any way ! https://t.co/3dOcKDyf34

— Mitch Dyer (@MitchyD) December 11, 2017