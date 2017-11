Noël et la fin de l'année approche : l'occasion d'offrir des cadeaux cool à vos proches. Voici une petite sélection d'idées de jouets concoctée à la main par la rédaction.

Ne nous demandez pas pourquoi, mais la fin de l’année calendaire semble être une occasion rêvée pour faire des cadeaux. À la rédaction, nous testons des tas de produits, jeux et autres jouets tous les mois et en cette période, nous ne résistons pas à l’envie de vous partager nos coups de cœur. Il y en a pour tous les budgets et toutes les envies.

Star Wars

Disney a eu une idée géniale : faire coïncider la sortie d’un film Star Wars avec les fêtes de fin d’année. Et vu comme c’est parti, on va avoir le droit à du Star Wars tous les ans jusqu’à nos 184 ans. Chance : les jouets qui accompagnent la licence sont de plus en plus sympas et auraient fait rêver les adultes qui ont grandi avec les premiers films. Petite sélection maison.

Sphero BB-9 — 137 €

Dark BB-8 au rapport

Sphero s’est fait connaître avec ses boules commandées par un smartphone, mais avait du mal à percer auprès du grand public. Chance : Disney a débarqué avec un droïde sphérique pour Le Réveil de la Force et a propulsé la marque avec son jouet BB-8 plus vrai que nature. Aujourd’hui, Sphero revient avec BB-9, le pendant maléfique de BB-8 qui devrait à n’en pas douter être au cœur des Derniers Jedi. Comme son cousin, il roule, fait des bruits mignons et peut se guider tout seul dans une pièce. L’application incluse propose également des mini jeux.

Sphero R2-D2 — 149 €

Droïde old school

Vous êtes plutôt de la génération première trilogie et vous souhaitez partager les joies de la modernité avec des enfants plus jeunes ? Sphero a aussi pensé à vous avec un R2-D2 qui correspond peu ou prou à BB-8 et BB-9, mais sans les mouvements roulants. Il est, de fait, plus facile à piloter, ce qui n’est pas un mal.

LittleBits Droid Inventor Kit — 119 €

Construisez R2-D2

LittleBits s’est donné une grande mission : faire découvrir l’électronique à celles et ceux qui auraient malheureusement détesté les cours de technologie. Grâce à un ingénieux système d’aimants, la marque parvient à rendre ludique l’assemblage de capteurs et d’émetteurs qui permettent réellement de construire des objets techniques.

Des expériences sont proposées à chaque fois, avec des explications scientifiques pour comprendre ce qui se passe quand on assemble les pièces. La rédaction adore. Et évidemment, il y a un kit Star Wars.

Drone Propel X-Wing — 169 €

Du rêve volant

Les drones Star Wars de Propel sont de petits bijoux de fanboy·girl·isme complètement assumés. Dès l’ouverture de la boîte, la musique de Star Wars résonne et vous met dans l’ambiance. Le constructeur a pensé à tout (sauf aux piles, certaines choses ne changent pas) et chaque recoin cache une surprise, même l’ouverture du compartiment pile.

En revanche, notez que les drones Propel sont simples à prendre à main, mais difficiles à maîtriser. Comptez quelques heures de vol avant de vous amuser vraiment — les plus jeunes pourraient avoir vraiment du mal à prendre en main les drones qui permettent de faire un pilotage brusque, rapide et peu assisté.

Construire

LittleBits Rule Your Room — 137 €

LittleBits, vous connaissez depuis notre paragraphe sur R2-D2 du même constructeur. L’un des kits les plus cool en français est bien celui qui va proposer à tous les enfants de sécuriser leur chambre, dans un délire mi-espion mi-h4ck3r. En tout cas, ils apprendront l’électronique dans le même temps.

Koa Koa — 19 €

La mécanique pour les bambins

Koa Koa, ce sont de petits projets à réaliser pour les petits enfants. Au lieu d’avoir un jouet tout construit, les kids apprennent les rudiments de la mécanique et de la physique avec à chaque fois un petit challenge à résoudre. On aime bien le phoque parce qu’on est zinzin des animaux, mais il y a d’autres petites expériences à découvrir.

Lego, les femmes de la Nasa — 30 €

Elles font décoller des fusées

Motiver, inspirer, créer des vocations : voilà ce que pourraient faire ces petites briques à assembler rendant hommage aux femmes de la Nasa qui ont participé à la gloire du programme spatial américain. Nancy Grace Roman, Margaret Hamilton, Sally Ride et Mae Jemison posent devant des constructions symbolisant leurs métiers, de l’ingénierie à l’exploration spatiale.

Programmer

Scratch — 10 €

Elon Musk is over party

Scratch est un langage de programmation pour les plus petits, qui permettra d’apprendre les rudiments de la logique algorithmique. Grâce à des ressources en ligne et un guide illustré, vous pourrez participer à former la startup nation de demain.

Cozmo — 169 €

Trop mignon pour être vrai

Cozmo est un robot giga trop mignon qui sait faire des tas de choses tout seul (okay, ça reste un jouet, mais il peut devenir aussi attachant qu’un chat). Une fois qu’on tourne en rond avec les programmes et les activités incluses, il est possible de le bidouiller un peu pour lui faire faire de nouvelles choses. On adore.