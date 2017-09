Le site President Flip Flops se moque des propos contradictoires de Donald Trump sur Twitter en les imprimant sur des claquettes.

Donald Trump a beau être le président des États-Unis, il demeure un objet médiatique qui suscite bien des moqueries outre-Atlantique. Il faut dire qu’avant son entrée à la Maison Blanche, le chef de l’État était déjà un personnage haut en couleur qui n’avait jamais la langue dans sa poche et ne mâchait pas ses mots lorsqu’il était question de commenter l’action du précédent gouvernement.

Or, maintenant qu’il est à la tête de la première puissance du monde, Donald Trump n’est plus censé dire n’importe quoi (quoique). Il doit normalement tenir un discours plus responsable et bien mesurer ses propos qui ont acquis une valeur politique. Or, c’est justement ce décalage entre le Trump d’avant et le Trump président que le site President Flip Flops cherche aujourd’hui à mettre en exergue.

En effet, le site a eu l’idée d’imprimer des tweets contradictoires de Donald Trump — il est un utilisateur acharné du réseau social — sur les lanières de claquettes. De cette façon, à chaque pas, le propos du président américain sur tel ou tel sujet changent. Pour l’heure, trois éditions sont disponibles : une édition sur la Syrie, une édition sur les journalistes et une édition sur le collège électoral américain.

Notez que les tweets sont en version originale, ce qui rend peut-être ces claquettes moins intéressantes pour le marché français (d’autant que les tailles de pointure sont indiquées avec le système américain). Cependant, sachez que pour chaque vente, il y a un don de 10 % qui est fait à l’union américaine pour les libertés civiles, une puissante organisation de défense américaine.