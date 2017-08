Sony sera très généreux avec ses abonnés PlayStation Plus en septembre : il n'y aura non pas six mais huit jeux offerts, dont un premier PlayStation VR.

Pour la rentrée, Sony Interactive Entertainment a décidé de mettre les petits plats dans les grands concernant le PlayStation Plus et le programme de jeux offerts chaque mois. En effet, la firme nippone offrira pas moins de huit jeux le 6 septembre prochain. Habituellement, il n’y en a que six. Une manière de pallier l’augmentation du prix de l’abonnement ?

À compter de cette date, il sera donc possible de récupérer inFAMOUS : Second Son (PS4), Child of Light (PS4), RIGS : Mechanised Combat League (PS VR), That’s You (PS4), Truck Racer (PS3), Handball 2016 (PS3), We Are Doomed (PSVita et PS4) et Hatoful Boyfriend (PSVita et PS4).



Les joueurs PS4 sont gâtés

Dans la sélection, on notera que ce sont surtout les possesseurs de PlayStation 4 qui seront gâtés. Développé par Sucker Punch, inFAMOUS : Second Son est une exclusivité solide du catalogue. De son côté, avec sa patte graphique à nulle autre pareille et son histoire touchante, Child of Light est un excellent RPG développé par Ubisoft.

Pour terminer, ceux qui ont acheté un casque PlayStation VR pourront télécharger RIGS : Mechanised Combat League sans rien payer. Une première du genre et une aubaine pour ceux qui veulent alimenter leur casque de réalité virtuelle.

À noter qu’il est encore possible de récupérer l’offre du mois d’août, composée de Just Cause 3 (PS4), Assassin’s Creed : Freedom Cry (PS4), Super Motherload (PS3), Snake Ball (PS3), Downwell (PS Vita) et Level 22 (PS Vita).