S'abonner un an au PlayStation Plus coûtera désormais le même prix que sur le Xbox Live Gold, soit 59,99 €.

Il va désormais coûter aussi cher de s’abonner un an au PlayStation Plus qu’au Xbox Live Gold. En effet, Sony Interactive Entertainment a décidé de revoir à la hausse les tarifs de sa souscription indispensable pour jouer en ligne sur PlayStation 4. Alors qu’il faut actuellement débourser 49,99 € pour en profiter douze mois, le prix passera prochainement à 59,99 €.

Le changement sera effectif à partir du 31 août, signifiant qu’il reste un peu plus d’un mois pour profiter des tarifs actuels et gonfler son abonnement.

« Jusqu’au 31 août 2017, vous pourrez encore acheter un abonnement à PlayStation Plus au prix actuel. Cet abonnement viendra s’ajouter (ou « s’empiler ») sur votre période actuelle d’abonnement » précise ainsi le mail envoyé aux joueurs.

Alignement sur le Xbox Live Gold

Voici les nouveaux prix du PlayStation Plus :

Un an : 59,99 € (au lieu de 49,99 €)

Un trimestre : 24,99 € (au lieu de 19,99 €)

Un mois : 7,99 € (au lieu de 6,99 €)

On remarquera que le trimestre augmente de 5 € alors que le mois voit son prix grimper de seulement 1 €. Un rapide calcul permet dès lors de se rendre compte qu’il vaut mieux s’abonner trois fois un mois (3*7,99 = 23,97) que pour un trimestre. Vous voilà au courant de cette astuce.

En plus d’offrir la possibilité de jouer en ligne, le PlayStation Plus octroie des réductions sur le PlayStation Store et offre six jeux par mois aux membres Premium. Indispensable, donc, pour profiter de sa PS4 comme il se doit.