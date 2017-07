On connaît les six jeux que Sony offrira à ses membres premium en août 2017.

Après Microsoft et la liste des jeux gracieusement offerts avec un abonnement Xbox Live Gold, c’est au tour de Sony Interactive Entertainment de dévoiler ceux qui seront donnés aux membres PlayStation Plus au mois d’août.

À partir du 1er août, il sera donc possible de récupérer Just Cause 3 (PS4), Assassin’s Creed : Freedom Cry (PS4), Super Motherload (PS3), Snake Ball (PS3), Downwell (PS Vita) et Level 22 (PS Vita).

La bande-annonce aux couleurs de la liste s’axe sur la sélection PlayStation 4, comprenant également Qui es-tu ? (déjà offert le mois dernier).

Deux titres sympathiques sur PS4

Gros morceau du mois d’août, Just Cause 3, édité par Square Enix, est un véritable défouloir vidéoludique. Plus concrètement, il s’agit d’un TPS se déroulant, en monde ouvert, dans des environnements paradisiaques et au sein desquels il faut renverser une dictature par tous les moyens possibles.

Assassin’s Creed : Freedom Cry, pour sa part, est un spin-off d’Assassin’s Creed IV : Black Flag et permet d’incarner Adewalé, un assassin voulant mettre fin au traffic d’esclaves.

À noter qu’il est encore possible de télécharger l’offre du mois de juillet, composée d’Until Dawn (PS4), Game of Thrones : A Telltale Series (PS4), Tokyo Jungle (PS3), Darkstalkers Resurrection (PS3), Don’t Die Mr Robot (PS Vita, PS4) et Element4l (PS Vita).