Vidéo : Z Event, le premier marathon de jeux vidéo en faveur de la Croix-Rouge française Julien Lausson - il y a 1 minute Pop culture

Trente vidéastes vont participer à un marathon de jeux vidéo en septembre dans le cadre d'une opération caritative au profit la Croix-Rouge française. Ils vont jouer pendant près de trois jours et inciter le public à faire un don.

Jouer aux jeux vidéo avec des potes tout en appelant la communauté à se mobiliser pour une bonne cause : tel est l’ambitieux pari que fait Adrien Nougaret, alias ZeratoR, un vidéaste français diffusant ses parties sur YouTube et Twitch.

En effet, l’intéressé a l’intention d’organiser un véritable marathon vidéoludique début septembre, avec au programme plus de 50 heures de direct. Le but ? Encourager le public à faire un don au profit de la Croix-Rouge française.

Baptisée Z Event, l’opération caritative débutera le 8 septembre 2017 à 20 heures et doit s’étaler tout au long du week-end du 9 et 10 septembre. Pour l’accompagner, le joueur a fait appel à d’autres personnalités du milieu, dont les noms (BenZaie, MoMaN, Mamytwink, Zecharia, Bestmarmotte…) vous échapperont si vous ne baignez pas dedans. En tout, trente personnes vont se joindre à ZeratoR et produire 25 directs différents. Il y aura de quoi regarder, donc.

De League of Legends à Hearthstone

Tout ce petit monde doit se retrouver chez ZeratoR, ce qui ne va pas être de tout repos avec toutes les machines à installer, l’alimentation électrique à gérer et la connexion à assurer. L’intéressé reconnaît qu’il aurait bien voulu inviter plus de monde, mais que des soucis de logistique comme de disponibilité n’ont pas permis de réunir davantage de vidéastes. Reste qu’avec cet alignement, les spectateurs auront de quoi s’occuper même si leur joueur ou joueuse fétiche n’est pas de la partie.

On ne sait pas encore quels seront les jeux qui seront proposés lors du Z Event, mais l’on devrait avoir droit à du League of Legends et à un certain nombre de titres issus de chez Blizzard (notamment Hearthstone et StarCraft II, ces titres étant la spécialité de certains des participants). La diversité devrait en tout cas être au rendez-vous, avec de la stratégie, de l’action, du RPG, du FPS, de l’horreur, de la gestion, du combat, des jeux de carte, de l’aventure, de la course, du Moba ou du MMORPG.

Ce n’est pas la première fois que ZeratoR organise un évènement de ce type. L’an passé, il s’était joint au projet Avengers, qui consistait à réunir des fonds pour venir au secours de la population éthiopienne. Plus de 170 000 euros avaient alors été donnés par le public, qui avait pu regarder pendant 34 heures seize vidéastes. Selon les statistiques données par l’organisateur, les spectateurs étaient entre 40 000 et 58 000 et 3 409 personnes ont fait 9 597 dons.

Au regard de la cause pour laquelle tout ce petit monde s’engage, on leur souhaite bien sûr de faire aussi bien que l’an dernier et même largement mieux que les scores précédents. Vu le nombre de streamers mobilisés et la durée du marathon, il y a en tout cas, sur le papier, de fortes chances pour que les records passés tombent d’ici deux semaines. Pour la plus grande satisfaction de la Croix-Rouge française, dont le financement repose en partie sur la générosité des particuliers.

Et si vous hésitez, sachez que ces dons sont déductibles des impôts. Contacté, ZeratoR nous explique que « les spectateurs auront sous les chaines Twitch de chaque vidéaste un bouton pour donner qui les amènera sur une page de Streamlabs, avec la possibilité d’obtenir un reçu fiscal pour déduire le don des impôts. On est justement en train de mettre ça en place ».