Plus de trois ans après l’excellent Fallen Order, le jedi Cal Kestis revient dans de nouvelles aventures avec Survivor. Rejoignez-nous en direct sur Twitch pour découvrir les premières heures du jeu vidéo !

C’est l’un des jeux vidéo les plus attendus de l’année, avec Diablo IV, Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI et Hogwarts Legacy. Plus de trois ans après l’excellente surprise qu’a été Fallen Order, sa suite est-elle à la hauteur ? Indéniablement : notre test montre que Star Wars Jedi: Survivor tient son rang. Si vous avez aimé le premier opus, vous apprécierez le suivant.

Avant de sauter dans les nouvelles aventures de Cal Kestis vous-même, on vous propose de découvrir le début de Survivor avec nous sur Twitch, pour une partie qui durera quelques heures. Est-ce que l’on va mourir dès le premier combat ? Va-t-on bêtement chuter d’une plateforme ? Qui prononcera le premier « Que la Force soit avec toi » ? Est-ce que Han a tiré le premier ?

Rendez-vous ce jeudi 27 avril 2023 à partir de 18h30 !

On découvre Survivor sur Twitch

À la rédaction de Numerama, nous sommes plusieurs à avoir grandement apprécié le premier épisode, Fallen Order — nous lui avions mis une note de 8/10 à l’époque. Évidemment, on ne pouvait pas faire l’impasse sur la suite. Qu’adviendra-t-il de Cal Kestis, cette fois ? Est-ce que les combats sont plus techniques dans Survivor ? C’est la promesse qui a été faite par le studio.

Pour cette session sur Twitch, Julien sera à la manette. On aura l’occasion de visiter le premier monde et de passer tout le premier acte, qui fera office de prologue. Vous avez du mal à vous remettre bien en tête tout ce qui se passe dans Fallen Order ? On a justement un récapitulatif pour vous aider. Spoiler : il s’avère que Survivor a aussi pensé à un résumé en vidéo.

