Alors que sa dernière création en date, The Killer, vient de sortir sur Netflix, vous pouvez également (re)découvrir 3 films cultes de David Fincher en streaming : Fight Club, Gone Girl et Mank.

De Seven à The Social Network en passant par Zodiac, le cinéma de David Fincher a toujours oscillé entre des intrigues policières efficaces et un regard acerbe sur nos sociétés modernes.

Régulièrement cité comme l’un des meilleurs réalisateurs actuels, le cinéaste américain a également apposé sa patte reconnaissable dans le monde des séries avec des chefs-d’œuvre comme House of Cards ou Mindhunter.

Fight Club // Source : Splendor Films

Pour dévoiler son tout nouveau film, The Killer, David Fincher a de nouveau choisi Netflix. Mais d’autres productions du cinéaste sont également disponibles sur la plateforme de SVOD.

Vous avez ainsi le choix entre l’introspection assassine de The Killer, le duel au sommet de Fight Club, l’hommage au septième art avec Mank ou la disparition inquiétante de Gone Girl.

The Killer sur Netflix, le tueur implacable

Un homme attend seul, dans des locaux abandonnés. Il surveille le monde depuis sa fenêtre, offrant au passage, en voix off, ses analyses sarcastiques sur la vie et le capitalisme. Jusqu’à ce que l’observateur devienne lui-même observé… Avec The Killer, David Fincher revient à ses premiers amours : le thriller poisseux, toujours teinté d’ironie bien placée.

Il y développe l’histoire d’un tueur à gages traqué par des inconnus, voyageant à travers le monde pour tenter de les retrouver. Incarné par le glaçant Michael Fassbender (X-Men : Le Commencement), ce personnage méticuleux, au protocole répétitif, semble au premier abord plutôt insupportable, comme beaucoup de protagonistes chez Fincher.

Mais au fil des minutes, on finit par déployer une empathie inattendue à l’égard de cet antihéros imperturbable, dont la voix off nous berce inlassablement. Il faut dire que le réalisateur maîtrise amplement son sujet, démontrant une fois de plus son talent pour mettre en scène de sombres histoires.

Il adapte ici la bande-dessinée française Le Tueur, de Matz (Alexis Nolent) et Luc Jacamon, en modernisant le propos et l’environnement de ce meurtrier au sang pas si froid. Une réussite oppressante divisée en 6 chapitres, dont le générique est déjà une petite bombe à lui tout seul.

À voir si vous avez aimé : Fight Club ; Zodiac ; Fenêtre sur cour ; Le Samouraï ; Prisoners ; Night Call ; Collatéral ; John Wick ; Hitman ; Barry ; Dexter

Fight Club ; Zodiac ; Fenêtre sur cour ; Le Samouraï ; Prisoners ; Night Call ; Collatéral ; John Wick ; Hitman ; Barry ; Dexter À voir si vous cherchez : thriller ; action ; baston ; voix off ; tueur à gages ; antihéros ; ironie ; personnage solitaire ; tension ; cérébral ; violence ; voir Michael Fassbender boire du whisky avec Tilda Swinton (Doctor Strange), au calme ; relativiser sur sa propre solitude

Fight Club sur Netflix, le film culte dont on ne doit pas prononcer le nom

Véritable flop à sa sortie, en 1999, Fight Club fait partie de ces films qui ont acquis le statut de référence incontournable du septième art, au fil des années. Ouvert à de nombreuses interprétations possibles, le long-métrage met en scène un narrateur très solitaire (encore un), qui rencontre bientôt Tyler Durden, un homme ultra charismatique, avec qui il va fonder le Fight Club, un lieu clandestin où les combats sont rois. Avec une règle fondamentale : ne jamais parler du Fight Club. Film culte pour toute une génération, ce sommet de la carrière de David Fincher lui a permis de s’imposer comme un cinéaste incontournable.

La réalisation, complètement hallucinée, sublime ainsi magistralement les performances de Brad Pitt (Seven, Bullet Train), Edward Norton (American History X, Glass Onion) et Helena Bonham Carter (Harry Potter, The Crown) dans les rôles principaux. Le tout est enrobé d’une réflexion anti-capitaliste cynique, avec des monologues qui fleurissent toujours partout sur Internet ou ailleurs à la moindre occasion. Un classique, dont on ne se lasse vraiment pas.

À voir si vous avez aimé : Mr Robot ; Shutter Island ; American Psycho ; Trainspotting ; Orange mécanique ; Taxi Driver ; Donnie Darko ; Joker ; Mulholland Drive

Mr Robot ; Shutter Island ; American Psycho ; Trainspotting ; Orange mécanique ; Taxi Driver ; Donnie Darko ; Joker ; Mulholland Drive À voir si vous cherchez : thriller psychologique ; baston ; drame ; violence ; romance ; frissons ; cérébral ; twist inoubliable ; casting en or ; développer un répertoire entier de punchlines anti-capitalistes ; ne plus jamais entendre Where is my mind des Pixies de la même façon

Mank sur Netflix, la plongée dans le septième art

Après le fils, nous demandons le père : en 2020, David adaptait ainsi le scénario de son père, Jack Fincher, à titre posthume, avec Mank. Centré sur le scénariste Herman J. Mankiewicz, alcoolique à ses (longues) heures perdues, le film dévoile surtout les dessous d’Hollywood et de l’écriture de Citizen Kane, réalisé par Orson Welles.

Dans sa première création directement sortie sur Netflix, David Fincher présentait ainsi un scénario familial et extrêmement pointu. Pour apprécier ce biopic entièrement tourné dans un sublime noir et blanc, il faut ainsi avoir de sérieuses bases en cinéphilie, sous peine de ne pas comprendre grand-chose aux longs dialogues en mode années 1930 qui parsèment le film.

Mank vaut surtout pour la performance de Gary Oldman (The Dark Knight), totalement habité par son personnage, et d’Amanda Seyfried (The Dropout), parfaite dans le rôle de l’actrice Marion Davies. Mais on recommande surtout de le réserver aux amoureux du cinéma les plus passionnés ou aux curieux qui veulent parfaire leur connaissance du septième art.

À voir si vous avez aimé : Citizen Kane ; Ed Wood ; Dalton Trumbo ; Capote ; Dans l’ombre de Mary ; The Artist ; Once Upon a Time… in Hollywood ; Babylon ; Hollywood ; Tolkien

Citizen Kane ; Ed Wood ; Dalton Trumbo ; Capote ; Dans l’ombre de Mary ; The Artist ; Once Upon a Time… in Hollywood ; Babylon ; Hollywood ; Tolkien À voir si vous cherchez : drame ; biopic ; noir et blanc ; années 1930 ; histoires sur le cinéma ; vie de scénariste ; sarcasme ; politique ; historique ; casting en or ; inspiré de faits réels ; voir Gary Oldman faire semblant d’être bourré pendant environ 90 % du film

Gone Girl sur Netflix, le thriller controversé

De toute la filmographie de David Fincher, un long-métrage en particulier a connu de nombreuses polémiques depuis sa sortie : Gone Girl. Tour à tour dénoncé comme une œuvre anti-féministe puis encensé comme le portrait d’un personnage féminin complexe, le film nous plonge dans une enquête aux côtés de Nick Dunne. Alors qu’il s’apprêtait à fêter son cinquième anniversaire de mariage avec sa femme, Amy, cette dernière disparaît brutalement. Mais alors que les médias et la police dénouent peu à peu les fils de leur relation, la culpabilité de Nick semble de plus en plus évidente…

À nouveau narré par une voix off entêtante, ici celle de Rosamund Pike (La Roue du Temps, State of the Union), Gone Girl mélange les pistes à chaque nouvelle séquence, pour mieux nous perdre dans sa narration labyrinthique. Adapté du best-seller Les Apparences de Gillian Flynn, également scénariste, ce thriller psychologique ne plaira clairement pas à tout le monde, mais mérite justement au moins un visionnage pour se faire son propre avis sur le propos du film. Et en bonus, vous gagnerez même les interprétations d’un duo en or, composé de Rosamund Pike et de Ben Affleck (Batman v Superman).

À voir si vous avez aimé : Millenium ; I Care A Lot ; Sharp Objects ; Les Noces Rebelles ; La Fille du train ; Shutter Island ; Prisoners ; Basic Instinct

Millenium ; I Care A Lot ; Sharp Objects ; Les Noces Rebelles ; La Fille du train ; Shutter Island ; Prisoners ; Basic Instinct À voir si vous cherchez : thriller psychologique ; policier ; mystère ; drame ; violence ; casting en or ; enquête ; vengeance ; cérébral ; adaptation de livre ; suspense ; énigmes ; retournements de situation ; se faire son propre avis sur le propos misogyne ou non du film, en compagnie des géniaux Rosamund Pike et Ben Affleck

